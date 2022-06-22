Україна витрачає до шести мільярдів доларів щомісяця через війну - USAID

Влада України змушена витрачати щомісячно до п'яти-шести мільярдів доларів, щоби "впоратися з війною", заявила глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер під час ток-шоу The Way Forward 21 червня, де вона відповідала на питання президента Групи Всесвітнього банку Девіда Малпасса.

За словами Пауер, це "приголомшливі" суми, і навіть 7,5 мільярда доларів, які Білий дім готовий виділити на допомогу Україні, не вистачить, щоби покрити витрати у зв'язку з війною. "Ми знаємо, що цих грошей не вистачить, ми знаємо, що надалі потрібна ще велика пряма бюджетна підтримка", - наголосила керівниця USAID.

Збитки для економіки України

У квітні Світовий банк прогнозував падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 45,1 відсотка порівняно з попереднім роком. Війна та викликане нею переміщення людей здатні суттєво позначитись на показниках бідності в Україні. Частка населення країни, яка живе за межею бідності (для країн із відповідними доходами цей поріг становить 5,5 долара на день), загрожує різко зрости - з 1,8 до 19,8 відсотка, попередив Світовий банк.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що ВВП цього року може впасти від 30 до 50 відсотків, і оцінив щомісячні фінансові потреби України в чотири-п'ять мільярдів доларів потягом найближчих пів року. За даними української влади, держава вже втратила понад 560 мільярдів доларів через війну, розв'язану РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський казав, що для підтримання економіки Україна щомісячно потребує до семи мільярдів доларів, а для післявоєнного відновлення потребуватиме ще сотень мільярдів.

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