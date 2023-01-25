У Росії ліквідували найстарішу правозахисну організацію

Для ліквідації Московської Гельсінської групи суду знадобилося менш як 20 хвилин. Формальним приводом для закриття стало те, що її члени беруть участь у заходах "за межами свого регіону", тобто Москви.

Московський міський суд у середу, 25 січня, ухвалив рішення про ліквідацію Московської Гельсінської групи (МГГ) - найдавнішої в Росії правозахисної організації. Для ухвалення рішення за позовом про ліквідацію знадобилося лише одне засідання по суті й менш ніж 20 хвилин часу.

Формальним приводом для закриття правозахисної організації стали результати позапланової перевірки, проведеної в листопаді 2022 року на вимогу прокуратури. Претензії міністерства юстиції РФ полягали в тому, що представники МГГ брали участь у заходах в інших суб'єктах країни, поза Москвою, тим самим порушуючи "межі територіальної діяльності".

Нарікання у мін'юсту викликали "спостереження на резонансних судових процесах, звернення до регіональних органів влади, а також участь у заходах партнерів організації, зокрема онлайн". Як приклади наводили присутність членів МГГ 2020 року як спостерігачів на судовому засіданні в Ярославлі у справі про тортури в колонії №1 і на кількох засіданнях у Подольську в справі колишнього голови Серпуховського району Московської області Олександра Шестуна. Загалом у позові мін'юсту РФ були представлені 11 епізодів "порушень".

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Реакція правозахисників

Співголова МГГ Валерій Борщов, протестуючи проти дій суду, заявив: "Ви чините великий гріх. Ви знищуєте правозахисний рух, знищуєте! Ліквідація МГГ - це серйозний удар по правозахисному руху не тільки в Росії, а й у світі. Те, з якою легкістю ви вирішуєте нашу долю, мене вражає. Як так можна з такою легкістю знищувати те, що будувалося десятиліттями!"

Представники МГГ на судовому засіданні вимагали визнати незаконною "позапланову перевірку" правозахисної організації, але суд у задоволенні клопотання відмовив. Захисту також не дозволили викликати до суду жодного свідка.

Позиція мін'юсту РФ

Зі свого боку представники російського мін'юсту стверджували, що МГГ не надала під час перевірки повного пакета необхідних документів, а статут організації "не відповідає актуальним вимогам законодавства". Відомство визнало порушення "непереборними законним чином" і зажадало ліквідувати МГГ та заборонити її діяльність на території Росії.

Московська Гельсінська група існувала в Росії з травня 1976 року. Засновником і першим керівником МГГ був радянський фізик, правозахисник Юрій Орлов. З 1996 року до кінця життя (2018 рік) головою Московської Гельсінської групи була правозахисниця Людмила Алексєєва.

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