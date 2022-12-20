Найстаріша правозахисна організація РФ під загрозою закриття

Міністерство юстиції РФ звернулося до суду з вимогою заборонити діяльність Московської Гельсінської групи в Росії. МГГ - найстаріша недержавна правозахисна організація в країні.

Головне управління міністерства юстиції Росії у Москві звернулося до Московського міського суду з вимогою ліквідувати Московську Гельсінську групу (МГГ) та заборонити її діяльність на території Росії. Про це у вівторок, 20 грудня, повідомили у найстарішій недержавній правозахисній організації РФ.

За версією мін'юсту РФ, МГГ, порушуючи федеральний закон про громадські об'єднання, працювала поза московським регіоном. У міністерстві при цьому вказали на спостереження на судових процесах, звернення до регіональних органів влади, участь у заходах регіональних партнерів організації, зокрема онлайн.

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"Коридор свободи з кожним роком звужується"

"Коридор свободи з кожним роком звужується, держава прагне скоротити можливості незалежних некомерційних організацій, а особливо - правозахисних", - прокоментували те, що відбувається, в МГГ. "Ми переконані, що Росія буде демократичною державою, де дотримуються законів, де людина, її права та гідність є найвищою цінністю", - додали в організації.

Московська Гельсінська група була заснована 1976 року для сприяння виконанню Гельсінських угод в СРСР. Серед її співзасновників була відома правозахисниця Людмила Алексєєва, яка керувала групою з 1996 року до своєї смерті у 2018 році.

Однією з найважливіших цілей своєї діяльності МГГ вважає залучення громадян у процес громадського контролю за діяльністю державних органів та сприяння їхньому реформуванню. Так, у 2013 році вона ініціювала кампанію із залучення росіян до контролю за діяльністю поліції.