Суд у Москві заборонив правозахисний центр "Меморіал"

Московський міський суд у середу, 29 грудня, ухвалив рішення про ліквідацію правозахисного центру "Меморіал" та всіх його структурних підрозділів, передає кореспондент DW. Напередодні Верховний суд РФ заборонив "Міжнародний меморіал"- історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство - до складу якого входив однойменний центр.

На засіданні суду представники прокуратури заявили, що центр "Меморіал" здійснює фінансову діяльність непрозоро, в його звітах "немає повних відомостей про доходи та витрати". На думку сторони обвинувачення, "Меморіал" брав участь у всіх протестних рухах у Росії, "підтримував усі протести, спрямовані на дестабілізацію країни". У прокуратурі також вважають, що списки політичних в'язнів, які складає правозахисний центр, спрямовані на формування "негативного сприйняття судової системи".

Голова ради правозахисного центру Олександр Черкасов, у свою чергу, сказав, що претензії прокуратури є "намаганням позбавити громадян доступу до важливої ​​інформації", а рішення суду назвав політичним. Адвокат Михайло Бірюков, який представляв "Меморіал" у суді, заявив "Інтерфаксу", що рішення про ліквідацію буде оскаржено, оскільки захист вважає його "абсолютно невідповідним до тих порушень, які були зазначені в позові прокуратури". Термін оскарження ухвали суду - один місяць.

Заборона "Міжнародного меморіалу"

Як зазначено на сайті центру "Меморіал", його заснували в 1980-х роках довкола проблеми відновлення історичної правди про масові політичні репресії в СРСР. Згодом утворилося однойменне міжнародне товариство, метою якого стало дослідження політичних репресій в Радянському Союзі та сучасній Росії. У 2014 році Мін'юст РФ включив правозахисний центр "Меморіал" до переліку "іноземних агентів", а в 2016 році до списку внесли й "Міжнародний меморіал".

У листопаді стало відомо, що генеральна прокуратура РФ має намір вимагати ліквідації цих двох структур "Меморіалу". Приводом стали нібито неодноразові грубі порушення організаціями російських законів, зокрема про "іноземних агентів". Крім того, у прокуратурі заявили, що "Меморіал" за наявності іноземного фінансування нібито займається політичною діяльністю з метою впливу на державні рішення та формування громадської думки. У товаристві такі звинувачення відкидають.

Під час засідання у справі "Міжнародного меморіалу" 28 грудня представник прокуратури звинуватив товариство у створенні "брехливого образу СРСР як терористичної держави та реабілітації нацистських злочинців".

Реакція на закриття "Меморіалу"

Протест проти ліквідації "Меморіалу" в Москві

Після рішення суду щодо "Міжнародного меморіалу" десятки людей вийшли на акції підтримки організації в Москві. Заборона структур "Меморіалу" також спричинила міжнародний резонанс.

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В Організації Об'єднаних Націй агенції AFP заявили, що "ліквідація двох найбільш авторитетних правозахисних груп у Росії завдала удару російській правозахисній спільноті, що й так занепадає". Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав переслідування організацій "Меморіалу" зневагою до правозахисної діяльності у всьому світі.

Уряд Німеччини засудив дії російської влади як такі, що суперечать міжнародним зобов'язанням щодо захисту основних громадянських прав. Очільниця міністерства закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс назвала ліквідацію товариства "приголомшливим ударом для свободи вираження поглядів у Росії". Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала скасувати рішення про заборону "Меморіалу", назвавши його образою пам'яті мільйонів жертв ГУЛАГу.