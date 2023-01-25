У Німеччині бракує 12 тисяч освітян

У німецьких школах - рекордна нестача педагогів: 12341 вакансія. При цьому Німецька спілка вчителів стверджує, що ситуація насправді ще гірша: країні бракує до 40 тисяч вчителів.

У німецьких школах спостерігається гостра нестача викладачів. По всій країні налічується понад 12 тисяч вакансій. Про це в середу, 25 січня, повідомило німецьке видання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) з посиланням на наявні в його розпорядженні результати опитування, проведеного серед міністерств культури та освіти федеральних земель.

Абсолютний рекорд незайнятих вакансій - у землі Північний Рейн-Вестфалія - цій найгустонаселенішій федеральній землі Німеччини не вистачає вісім тисяч викладачів. У Берліні вільні 800 вакансій.

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Голова Німецької спілки вчителів Гайнц-Петер Майдінґер (Heinz-Peter Meidinger) назвав таку оцінку дефіциту кадрів "хибною". За його підрахунками, ситуація ще гірша: реально країні не вистачає від 32 до 40 тисяч вчителів. Цифру в 12341 він назвав "занадто прикрашеною".

У деяких школах Німеччини до початку нового навчального року скоротили навчальні години, в результаті "на папері" викладацький склад там покриває потреби. В інших школах до статистики як вчителі потрапляють так звані "помічники школи", якими на практиці часто виступають батьки або люди без педагогічної освіти.

Німеччина зараз: дітей побільшало, вчителів - поменшало

Кількість фахівців, які мають педагогічну освіту, попит не покриває. Одна з причин, як пояснюють німецькі експерти, - у тому, що федеральні землі не врахували демографічний фактор або врахували, але занадто пізно. З 2011 по 2016 роки в країні зросла народжуваність: з 663 до 792 тисяч на рік. Зараз ця цифра перевищила 795 тисяч. Такий стрибок уже відчули на собі початкові школи. Виходить, що народжуваність у Німеччині зростає, а випускників вищих навчальних закладів із педагогічною освітою більше не стає. Швидше - навпаки: професія вчителя явно втрачає свою популярність.

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Крім того, приплив біженців за останні роки також вплинув на ситуацію. Так, від початку повномасштабної війни Росії проти України в Німеччину прибули уже близько 350 тисяч дітей і підлітків, 203 тисячі з яких відвідують німецькі школи. Це одна з причин рекордної кількості першокласників у німецьких школах.

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