  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Британські інструктори навчають українських гармашів користуватися гаубицями L119 (архівне фото)
Британські інструктори навчають українських гармашів користуватися гаубицями L119 (архівне фото)Фото: Tim Merry/Daily Express/dpa/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Не лише танки: Лондон передасть Києву 30 САУ

Анастасія Шепелева
18 хв. тому

Окрім 14 танків Challenger 2, Великобританія надасть Україні близько 30 самохідних артустановок AS-9 та навчатиме українських військових керуванню ними, заявили на Даунінг-стріт.

https://p.dw.com/p/4MCnS

Великобританія передасть Україні близько 30 самохідних артустановок (САУ) AS-90, повідомила пресслужба британського уряду ввечері суботи, 14 січня.

Вони надійдуть у Україну разом з обіцяними раніше танками Challenger 2 в найближчі тижні. На Даунінг-стріт назвали передачу Україні таких видів озброєнь "початком переходу британської підтримки на новий рівень".

"Упродовж наступних кількох тижнів до країни прибуде підрозділ з 14 танків Challenger 2 (...) Очікується, що за ним слідом надійдуть близько 30 (...) САУ AS-90", - йдеться у повідомленні.

Також найближчими днями Сполучене Королівство розпочне вишкіл військовослужбовців Збройних сил України з використання британських танків й САУ, зазначили на Даунінг-стріт.

Лондон відправить в Україну ударні гелікоптери Apache - ЗМІ

Тим часом британське видання Sunday Mirror із посиланням на неназване високопоставлене джерело в оборонному відомстві Великобританії повідомляє, що уряд планує надати України ударні вертольоти Apache, оснащені ракетами Hellfire.

За даними видання, ці бойові гвинтокрили Україна отримає від британських військових після передачі партії танків Challenger 2.

"Apache буде основним фактором, що змінює правила гри", - запевнив співрозмовник видання.

За його словами, Лондон передасть Києву саме Apache AH64 E - "найсучаснішу версію, яка може знищити кілька цілей за лічені секунди". Він також вказав на те, що тепер інші країни-члени НАТО наслідуватимуть приклад Великобританії.

"Росія має тисячі танків, тож для стратегічного впливу знадобиться більше ніж чотири Apache. Але тактично це - великий крок", - наводить видання слова неназваного представника британського оборонного відомства.

Передбачається, що українські пілоти будуть відбувати підготовку у Великобританії, а база технічного обслуговування буде створена в сусідній країні, приміром, у Польщі.

Як українських військових у Великобританії навчають

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.gov.uk
www.mirror.co.uk
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі

Ракетний удар РФ по Дніпру: кількість жертв зростає

Конфлікти4 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Три сценарії майбутнього РФ: дослідження Європарламенту

Три сценарії майбутнього РФ: дослідження Європарламенту

Три сценарії майбутнього РФ: дослідження Європарламенту

Політика13 січня 2023 р.
Судова реформа в Україні, символічне фото

"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?

"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?

Політика13 січня 2023 р.
external

Як виживають люди у Сіверську: між розпачем і оптимізмом

Як виживають люди у Сіверську: між розпачем і оптимізмом

Конфлікти13 січня 2023 р.02:16 хв.

Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців

Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців

ЗМІ13 січня 2023 р.
Херсон

"Там не можна було залишатися"

"Там не можна було залишатися"

Суспільство13 січня 2023 р.07:29 хв.
Прага

Вибори президента Чехії: які шанси у "чеського Орбана"?

Вибори президента Чехії: які шанси у "чеського Орбана"?

Політика13 січня 2023 р.
На головну сторінку