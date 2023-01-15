Не лише танки: Лондон передасть Києву 30 САУ

Окрім 14 танків Challenger 2, Великобританія надасть Україні близько 30 самохідних артустановок AS-9 та навчатиме українських військових керуванню ними, заявили на Даунінг-стріт.

18 хв. тому 18 хв. тому

18 хв. тому 18 хв. тому

Великобританія передасть Україні близько 30 самохідних артустановок (САУ) AS-90, повідомила пресслужба британського уряду ввечері суботи, 14 січня.

Вони надійдуть у Україну разом з обіцяними раніше танками Challenger 2 в найближчі тижні. На Даунінг-стріт назвали передачу Україні таких видів озброєнь "початком переходу британської підтримки на новий рівень".

"Упродовж наступних кількох тижнів до країни прибуде підрозділ з 14 танків Challenger 2 (...) Очікується, що за ним слідом надійдуть близько 30 (...) САУ AS-90", - йдеться у повідомленні.

Також найближчими днями Сполучене Королівство розпочне вишкіл військовослужбовців Збройних сил України з використання британських танків й САУ, зазначили на Даунінг-стріт.

Лондон відправить в Україну ударні гелікоптери Apache - ЗМІ

Тим часом британське видання Sunday Mirror із посиланням на неназване високопоставлене джерело в оборонному відомстві Великобританії повідомляє, що уряд планує надати України ударні вертольоти Apache, оснащені ракетами Hellfire.

За даними видання, ці бойові гвинтокрили Україна отримає від британських військових після передачі партії танків Challenger 2.

"Apache буде основним фактором, що змінює правила гри", - запевнив співрозмовник видання.

За його словами, Лондон передасть Києву саме Apache AH64 E - "найсучаснішу версію, яка може знищити кілька цілей за лічені секунди". Він також вказав на те, що тепер інші країни-члени НАТО наслідуватимуть приклад Великобританії.

"Росія має тисячі танків, тож для стратегічного впливу знадобиться більше ніж чотири Apache. Але тактично це - великий крок", - наводить видання слова неназваного представника британського оборонного відомства.

Передбачається, що українські пілоти будуть відбувати підготовку у Великобританії, а база технічного обслуговування буде створена в сусідній країні, приміром, у Польщі.