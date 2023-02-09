Зеленський: Низка країн ЄС готова дати Україні бойові літаки

На саміті Євросоюзу президент України обговорює постачання авіації як в багатосторонньому, так і в двосторонньому форматі. Польща згодна постачати винищувачі, але після країн НАТО, які мають їх у великій кількості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кілька лідерів Європейського Союзу на саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 9 лютого, висловили готовність надати Києву бойові літаки.

"Сьогодні я почув від лідерів деяких держав у Європі готовність надавати нам необхідну зброю, в тому числі літаки", - сказав він на пресконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Зеленський додав, що підніматиме питання постачання бойової авіації на двосторонніх переговорах з європейськими лідерами в Брюсселі.

Перед цим керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав, що "питання винищувачів для України вирішене", однак згодом відредагував допис: "схоже, може бути вирішене".

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Польща згодна постачати винищувачі, але не першою

Перед самітом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вкотре висловив готовність надати Україні винищувачі, але не першими в Північноатлантичному альянсі (НАТО). "Наша позиція однозначна. Можемо діяти тільки спільно в рамках Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо першими, хто надасть винищувачі, але позитивно відповімо на це", - зазначив він.

На його думку, першими надати Києву бойові літаки могли би ті країни НАТО, які мають їх у великій кількості.

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Великобританія вчитиме українців керувати винищувачами

Напередодні уряд Великобританії повідомив, що розширить підготовку військових Збройних сил України (ЗСУ), включивши до неї, навчання пілотів винищувачів і морських піхотинців. На яких саме літаках будуть проходити підготовку пілоти, Лондон не уточнив, але зазначив, що навчання дозволить їм керувати сучасними винищувачами стандарту НАТО. Як зазначає британський телеканал Sky News, Великобританія має F-35 і Typhoon, а інші країни блоку широко експлуатують американські F-16. Надати ЗСУ бойову авіацію в Лондоні не обіцяли.

Київ розраховує, що партнери могли би ухвалити рішення щодо передачі винищувачів на наступних засіданнях Контактної групи з питань оборони України. Найближча зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого.

31 січня міністр оборони України Олексій Резніков прогнозував, що Київ зможе отримати американські F-16, шведські Gripens, "або дещо з Франції". Наразі лише Нідерланди і Франція не виключили такого кроку. Німеччина категорично відмовляється передавати Києву винищувачі, США - також, але, за інформацією ЗМІ, може розглянути дозвіл союзникам передати F-16 Україні.