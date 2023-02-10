ЗМІ про турне Зеленського: Суперзірка світової політики

Останнє турне президента України Володимира Зеленського до країн Європи привернуло увагу багатьох оглядачів провідних європейських видань.

Коментуючи поїздку українського президента, ліберальна словацька газета Sme написала: "Візит Зеленського через Лондон і Париж до Брюсселя на спеціальний саміт ЄС підтвердив, що (президент РФ. - Ред.) Володимир Путін, зокрема, уможливив появу найяскравішої суперзірки у світовій політиці. За такої слави й оплесків, про які інші політики не могли й мріяти, Зеленський так само отримав черговий пакет подарунків, обіцянок і запевнень від Брюсселя. Перш за все, десятий пакет санкцій проти Росії. Та й бажання (Києва. - Ред.) отримати бойові літаки виглядає дедалі реалістичнішим. (...)

Але найціннішим подарунком для Зеленського є те, що нові зобов'язання Європи надсилають чіткий сигнал, що ЄС однозначно відкидає дедалі гучніші заклики так званих "захисників миру", які вважають, що війна скінчиться тоді, якщо Захід припинить постачати зброю Києву. (...) Єдине, що дратує, - це обіцянка щодо чергового подарунка. Адже ніхто не наважиться сказати у вічі президенту країни, яка бореться за виживання у 2023 році, що вступ (України. - Ред.) до ЄС у 2026 році, про який він говорить, просто нереальний".

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У контексті візиту Зеленського британське видання The Telegraph коментує дискусію щодо постачання Україні західних винищувачів. "У ЄС пішли місяці на те, щоб Німеччина погодилася запропонувати свої танки Leopard-2 - або хоча б дозволити іншим країнам, які мають (на озброєнні. - Ред.) цю модель, поставляти їх (Україні. - Ред.) Чи є підстави вважати, що Берлін зможе швидше ухвалити рішення щодо винищувачів? Уряд канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) розділився щодо обсягів допомоги Україні. І Німеччина намагається відійти від своєї попередньої помилкової поведінки щодо Росії. Затримка з танками тепер може означати, що Україна не зможе вчасно розгорнути важке озброєння для протидії новому наступу, який, згідно з повідомленнями, Володимир Путін планує на найближчі тижні. (...)

Європейським політикам до душі аплодувати Володимиру Зеленському, маючи нагоду сфотографуватися з одним з найпопулярніших західних лідерів за останнє покоління. Але їм потрібно швидко визначитися, чи справді вони готові надати винищувачі українцям і в які терміни. Було б украй абсурдним, якби вони вирішили взятися за це лише тоді, коли вже буде занадто пізно", - застерігає The Telegraph.

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Недовіра Києва до Берліна та Парижа

Одне з найавторитетніших німецьких видань - газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) - коментує маршрут поїздки Зеленського Європою. "Маршрут Зеленського також містив політичну оціночну складову. Спочатку він поїхав до Вашингтона і Лондона, адже його найбільше підтримують англосаксонські держави. З іншого боку, із Францією та Німеччиною він усе ще має історичні рахунки, як це сам він пояснює. Те, що він не приїхав до Берліна (...), а канцлер Німеччини замість цього подався до Парижа (...), пов'язано не лише з Зеленським, але це вписується в загальну картину. У Києві, очевидно, досі панує недовіра до намірів двох європейських континентальних держав. І Макрон та Шольц тут не безгрішні, адже обидва (...) часто лавірували. Однак німецький уряд зважився на крок щодо бойових танків, якого багато інших країн, не в останню чергу Франція, досі остерігаються. Це не повинно залишатися поза увагою в Києві", - пише FAZ.

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Про вплив війни РФ проти України на політику Франції й Німеччини написала і французька газета Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA). "Президент України Зеленський, якого приймали в Лондоні, Парижі та Брюсселі, тим самим ще міцніше прив'язав долю своєї країни до Європи. (...) Поява нової "холодної війни" спонукала Францію та Німеччину відмовитися від своєї стриманості щодо російського агресора, а (президент Франції. - Ред.) Еммануель Макрон переглянув свою голлістську позицію. Територіальний експансіонізм Володимира Путіна, роздутий до рівня цивілізаційного хрестового походу, зруйнував мрію про багатополярний світовий порядок. Французький президент, який тривалий час намагався "не принизити Росію", тепер вважає, що "Росія не може і не повинна перемогти". (...) Далеко від Східного фронту, минулого і теперішнього, Франція, здається, нарешті визнає весь континент єдиним цілим", - пише французьке видання.

А популярна іспанська газета El País, коментуючи турне Зеленського, пише про роботу європейських країн над помилками минулого. "Без поразки Росії мир більше немислимий. Пацифізм сьогодні - це надання країні, якою керує Володимир Зеленський, зброї, якої вона потребує, як захисної греблі для нашої свободи й способу життя. В іншому разі Захід дасть зрозуміти, що на інші країни можна нападати й перемагати, як застерігала очільниця уряду Фінляндії Санна Марін. Західна Європа швидко відреагувала після того, як була змушена визнати, що політика умиротворення Анґели Меркель (Angela Merkel) провалилася. Росія вкрай розумно поставила німецький локомотив у залежність від свого дешевого газу, щоб шантажувати весь континент. Молоді європейці повинні усвідомити, що їхнє уявлення про мир на десятиліття буде нерозривно пов'язане з дедалі більшою потребою у зміцненні нашої безпеки та енергетичної незалежності", - коментує El País.