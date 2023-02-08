Зеленський з Лондона полетить у Париж до Макрона і Шольца
Аліна Коломієць
7 хв. тому
Одразу після візиту до Великобританії президент України має зустрітися ввечері 8 лютого в Парижі з французьким лідером Еммануелем Макроном. Також туди має прибути канцлер Німеччини Олаф Шольц.
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Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у Великобританії, попрямує з Лондона відразу до Парижа. Там ввечері в середу, 8 лютого, його прийме президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомили на брифінгу в Єлисейському палаці, передає французька інформаційна агенція AFP.
Крім того, до Парижа того ж дня прибуде канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).
Сьогоднішній візит до Лондона - це друга закордонна поїздка президента України за час повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Перший закордонний візит він здійснив до США наприкінці грудня 2022 року.
Раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив Зеленського взяти особисту участь в зустрічі європейських лідерів, якщо йому дозволить безпекова ситуація в Україні. Офіційно, інформація про те, що український лідер відвідає Брюссель, поки не підтверджена.