Зеленський з Лондона полетить у Париж до Макрона і Шольца

Одразу після візиту до Великобританії президент України має зустрітися ввечері 8 лютого в Парижі з французьким лідером Еммануелем Макроном. Також туди має прибути канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у Великобританії, попрямує з Лондона відразу до Парижа. Там ввечері в середу, 8 лютого, його прийме президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомили на брифінгу в Єлисейському палаці, передає французька інформаційна агенція AFP.

Крім того, до Парижа того ж дня прибуде канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

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Друга закордонна поїздка Зеленського за час війни

Сьогоднішній візит до Лондона - це друга закордонна поїздка президента України за час повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Перший закордонний візит він здійснив до США наприкінці грудня 2022 року.

У Лондоні на зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, крім військової тематики, Зеленський обговорив питання недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

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З Парижа Зеленський поїде у Брюссель на саміт ЄС - ЗМІ

Вже завтра, 9 лютого, Зеленського очікують в Брюсселі на саміті лідерів Європейського Союзу.

Раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив Зеленського взяти особисту участь в зустрічі європейських лідерів, якщо йому дозволить безпекова ситуація в Україні. Офіційно, інформація про те, що український лідер відвідає Брюссель, поки не підтверджена.

