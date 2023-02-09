Зеленський: З Німеччиною стосунки розвиваються хвилеподібно

У відносинах Берліна та Києва є "підйоми та спади", зазначив президент України в інтерв'ю Der Spiegel. При цьому Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за надання систем ППО Iris-T.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що відносини Берліна та Києва на тлі російської агресії розвиваються "хвилеподібно" - у них є "підйоми та спади". Таку позицію він озвучив в інтерв'ю німецькому щотижневому журналу Der Spiegel, оприлюдненому в четвер, 9 лютого.

"За природою я - швидка людина. Інші діють повільніше, що також може бути пов'язане з їхньою бюрократією", - зазначив Зеленський, додавши, що в умовах війни Україна не має тижнів і місяців, а від розвитку ситуації щомиті залежать життя людей.

Пожвавлення з ППО

Президент України зазначив, що на певному етапі "консервативне ставлення" Німеччини змінилося і він отримав підтримку канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Потім я, нарешті, отримав підтримку і від Штайнмаєра (президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). - Ред.), з яким у мене раніше були складнощі, особливо - через так звану "формулу Штайнмаєра", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що була проведена "хороша робота", яка дозволила змінити стосунки. "Ми отримали системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, за що я дуже вдячний Німеччині. Вони врятували багато життів", - зазначив президент України.

За оцінками Зеленського, Берліну вдалося наростити темпи виробництва цих систем. Раніше Німеччина пообіцяла передати Україні ще три комплекси IRIS-T у 2023 році.

Гальмування з танками

Однак дебати навколо постачання бойових танків Leopard Києву повернули відносини з Німеччиною "у складну фазу", зазначив президент України.

Він назвав дискусії з цього приводу "емоційними та складними". "Мені доводиться змушувати його (Шольца. - Ред.) допомагати Україні та постійно переконувати його, що ця допомога потрібна не нам, а європейцям", - пояснив Зеленський.

Категоричність щодо винищувачів

Після того як союзники, в тому числі Німеччина, згодилися постачати Києву бойові танки, почалися дискусії щодо передачі винищувачів, на чому наполягає Україна. Тут Шольц зайняв категоричну позицію: Німеччина в жодному разі не передаватиме бойові літаки.

Водночас канцлер продовжує запевняти, що його країна підтримуватиме Київ "доти, доки це буде необхідно". Відповідні заяви він робив і після зустрічі з Зеленським і президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого, і перед самітом лідерів країн Європейського Союзу в четвер.