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Олаф Шольц
Олаф ШольцФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц: ЄС посилить санкції щодо РФ у річницю вторгнення

Ольга Лебедєва | Аліна Коломієць
3 год. тому

У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадить нові санкції щодо РФ, заявив канцлер Німеччини у Бундестазі напередодні надзвичайного саміту ЄС.

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Європейський Союз у річницю повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну запровадить нові санкції щодо РФ. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи в середу, 8 лютого, з урядовою заявою в Бундестазі напередодні надзвичайного саміту ЄС. 

Шольц пообіцяв, що ЄС підтримуватиме Україну "настільки довго, скільки це буде необхідно". Канцлер зазначив, що Німеччина є однією з країн, які надають Києву найбільшу фінансову підтримку. "У постачанні зброї та боєприпасів ми теж далеко попереду всіх у континентальній Європі", - додав він.

Водночас Шольц розкритикував "публічні торги під девізом: бойові танки, підводні човни, літаки - хто вимагатиме ще більше". За його словами, від таких дискусій та розбіжностей виграє лише російський президент та його пропаганда.

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Шольц: НАТО не має стати однією зі сторін конфлікту

Крім того, німецький канцлер вкотре наголосив, що, попри всю допомогу, яка надається Україні, Північноатлантичний альянс (НАТО) не повинен стати однією зі сторін у військовому конфлікті з Росією. Він також пообіцяв і надалі тісно координувати з партнерами постачання зброї Києву.

Шольц нагадав про обіцянку, яку він дав Україні на саміті ЄС у червні 2022 року, про підтримку на шляху до європейської інтеграції. На майбутньому надзвичайному саміті країни Євросоюзу мають намір підтвердити свою відданість європейському шляху України, наголосив він. Україна належить до Європи, а її майбутнє - в складі Євросоюзу, додав канцлер.

Надзвичайний саміт Євросоюзу пройде 9-10 лютого в Брюсселі. Однією з головних тем стане війна Росії проти України. За даними агенції Reuters,  у саміті лідерів ЄС візьме участь президент України Володимир Зеленський.

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