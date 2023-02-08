Зеленський відвідає Брюссель 9 лютого - Reuters

У середу, 8 лютого, Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибув до Великобританії, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком. Окрім зустрічі з прем'єром, український лідер також зустрінеться з королем Великобританії Чарльзом ІІІ, виступить перед парламентом і відвідає українських військових, які навчаються в країні.
На тлі візиту Зеленського британський уряд повідомив про плани розширити навчання військових Збройних сил України. Зокрема, йдеться про підготовку пілотів винищувачів. Як зазначається у повідомленні пресслужби британського уряду, навчання забезпечить пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО в майбутньому.
Окрім того, Британія також розпочне програму з підготовки українських морських піхотинців. В британському уряді наголошують, що це навчання стане доповненням до програми підготовки новобранців, в рамках якої за останні шість місяців було приведено в бойову готовність 10 000 українських військових, і яка підвищить кваліфікацію ще 20 000 українських солдатів цього року. Великобританія продовжить співпрацю з українськими ЗС та міжнародною спільнотою, щоб розширити програму у 2023 році, наголошується у повідомленні.