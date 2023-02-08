Зеленський відвідає Брюссель 9 лютого - Reuters

Очікується, що в Брюсселі президент України візьме участь у саміті лідерів Європейського Союзу, на який його раніше запросив Шарль Мішель.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 лютого, відвідає Брюссель, де проходитиме саміт лідерів Європейського Союзу, повідомляє у середу, 8 лютого, агенція Reuters з посиланням на європейського дипломата.

Раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив Зеленського взяти особисту участь у зустрічі європейських лідерів.

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Президент України прибув до Великобританії

У середу, 8 лютого, Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибув до Великобританії, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком. Окрім зустрічі з прем'єром, український лідер також зустрінеться з королем Великобританії Чарльзом ІІІ, виступить перед парламентом і відвідає українських військових, які навчаються в країні.

На тлі візиту Зеленського британський уряд повідомив про плани розширити навчання військових Збройних сил України. Зокрема, йдеться про підготовку пілотів винищувачів. Як зазначається у повідомленні пресслужби британського уряду, навчання забезпечить пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО в майбутньому.

Окрім того, Британія також розпочне програму з підготовки українських морських піхотинців. В британському уряді наголошують, що це навчання стане доповненням до програми підготовки новобранців, в рамках якої за останні шість місяців було приведено в бойову готовність 10 000 українських військових, і яка підвищить кваліфікацію ще 20 000 українських солдатів цього року. Великобританія продовжить співпрацю з українськими ЗС та міжнародною спільнотою, щоб розширити програму у 2023 році, наголошується у повідомленні.

Минулого тижня українські військові прибули до країни, щоб навчитися керувати танками Challenger 2, які Великобританія передасть Україні.

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