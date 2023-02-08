  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (праворуч)
Після візиту до Великобританії президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель - ReutersФото: Wolodymr Selenskyj/Telegram
ПолітикаУкраїна

Зеленський відвідає Брюссель 9 лютого - Reuters

Степан Смишляєв
35 хв. тому

Очікується, що в Брюсселі президент України візьме участь у саміті лідерів Європейського Союзу, на який його раніше запросив Шарль Мішель.

https://p.dw.com/p/4NEKi

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 лютого, відвідає Брюссель, де проходитиме саміт лідерів Європейського Союзу, повідомляє у середу, 8 лютого, агенція Reuters з посиланням на європейського дипломата.

Раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив Зеленського взяти особисту участь у зустрічі європейських лідерів.

Читайте також: Підсумки саміту в Києві: процес приєднання України до ЄС уже почався

Президент України прибув до Великобританії

У середу, 8 лютого, Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибув до Великобританії, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком. Окрім зустрічі з прем'єром, український лідер також зустрінеться з королем Великобританії Чарльзом ІІІ, виступить перед парламентом і відвідає українських військових, які навчаються в країні.

На тлі візиту Зеленського британський уряд повідомив про плани розширити навчання військових Збройних сил України. Зокрема, йдеться про підготовку пілотів винищувачів. Як зазначається у повідомленні пресслужби британського уряду, навчання забезпечить пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО в майбутньому. 

Окрім того, Британія також розпочне програму з підготовки українських морських піхотинців. В британському уряді наголошують, що це навчання стане доповненням до програми підготовки новобранців, в рамках якої за останні шість місяців було приведено в бойову готовність 10 000 українських військових, і яка підвищить кваліфікацію ще 20 000 українських солдатів цього року. Великобританія продовжить співпрацю з українськими ЗС та міжнародною спільнотою, щоб розширити програму у 2023 році, наголошується у повідомленні.

Минулого тижня українські військові прибули до країни, щоб навчитися керувати танками Challenger 2, які Великобританія передасть Україні. 

Читайте також: Війна РФ проти України: західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Президент Чехії Петр Павел про літаки для України

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

Україні потрібна не лише техніка, але й снаряди - Данілов

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Патріарх РПЦ Кирило (л) і Володимир Путін

Агент КДБ? Що дізналися у Швейцарії про патріарха Кирила

Агент КДБ? Що дізналися у Швейцарії про патріарха Кирила

Суспільство5 год. тому
Прапор ЄС

Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

Політика22 год. тому
Протести проти закупівлі російських нафтопродуктів

ЄС запровадив ембарго на російські нафтопродукти - що тепер?

ЄС запровадив ембарго на російські нафтопродукти - що тепер?

Політика7 лютого 2023 р.
Винищувачі F-16 польських ВПС у набі над Балтикою

Західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Конфлікти7 лютого 2023 р.
external

Тарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУ

Тарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУ

Конфлікти7 лютого 2023 р.28:02 хв.
Танки "Леопард-1" на полігоні Бундесверу у Мунстері, 1995 рік. Із 2003 року цей танк можна побачити лише у Німецькому танковому музеї

Leopard-1: старий, але не металобрухт

Leopard-1: старий, але не металобрухт

Політика7 лютого 2023 р.
На головну сторінку