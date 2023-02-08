Зеленський вперше від початку війни відвідає Великобританію

Під час візиту президент України зустрінеться з прем'єром Великобританії і виступить перед парламентом. Також він відвідає військових ЗСУ, які навчаються в країні.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, здійснить перший закордонний візит у 2023 році і другий- від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Він відвідає Великобританію, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком, повідомили в пресслужбі британського уряду, пише Reuters.

Також президент звернеться до парламенту Великобританії і відвідає українських військових, які проходять підготовку у країні. "Візит президента Зеленського до Великобританії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами", - наводить Reuters заяву Сунака.

Великобританія готуватиме пілотів винищувачів

В британському уряді також повідомили про плани розширити навчання військових Збройних сил України, зокрема, готувати пілотів винищувачів і морську піхоту. Наразі не повідомляється, на яких саме літаках будуть проходити підготовку пілоти, однак у заяві зазначається, що навчанн забезпечить пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО. Лондон також має намір прискорити постачання військової техніки Києву.

Також Великобританія планує запровадить додаткові санкції проти тих, хто допоміг президенту Росії Володимиру Путіну "створити його особисте багатство, і компаній, які отримують прибуток від військової машини Кремля", йдеться у заяві.

Читайте також: Головний дипломат ЄС не виключає постачання Україні винищувачів

Зеленський може відвідати Брюссель

6 лютого президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив Володимира Зеленського взяти особисту участь у саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі 9-10 лютого. Наразі немає офіційного підтвердження того, чи планує український лідер цей візит.