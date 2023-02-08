  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Президент України Володимир Зеленський (праворуч) і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (ліворуч)
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у Києві, 19 листопада 2022 рокуФото: Ukrainian Presidential Press Service via REUTERS
ПолітикаУкраїна

Зеленський вперше від початку війни відвідає Великобританію

Степан Смишляєв
4 год. тому

Під час візиту президент України зустрінеться з прем'єром Великобританії і виступить перед парламентом. Також він відвідає військових ЗСУ, які навчаються в країні.

https://p.dw.com/p/4NDn8

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, здійснить перший закордонний візит у 2023 році і другий- від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Він відвідає Великобританію, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком, повідомили в пресслужбі британського уряду, пише Reuters.

Також президент звернеться до парламенту Великобританії і відвідає українських військових, які проходять підготовку у країні. "Візит президента Зеленського до Великобританії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами", - наводить Reuters заяву Сунака.

Великобританія готуватиме пілотів винищувачів

В британському уряді також повідомили про плани розширити навчання військових Збройних сил України, зокрема, готувати пілотів винищувачів і морську піхоту. Наразі не повідомляється, на яких саме літаках будуть проходити підготовку пілоти, однак у заяві зазначається, що навчанн забезпечить пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО. Лондон також має намір прискорити постачання військової техніки Києву.

Також Великобританія планує запровадить додаткові санкції проти тих, хто допоміг президенту Росії Володимиру Путіну "створити його особисте багатство, і компаній, які отримують прибуток від військової машини Кремля", йдеться у заяві.

Читайте також: Головний дипломат ЄС не виключає постачання Україні винищувачів

Зеленський може відвідати Брюссель

6 лютого президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив Володимира Зеленського взяти особисту участь у саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі 9-10 лютого. Наразі немає офіційного підтвердження того, чи планує український лідер цей візит.

Винищувачі для України: наскільки це реалістично?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

Україні потрібна не лише техніка, але й снаряди - Данілов

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Патріарх РПЦ Кирило (л) і Володимир Путін

Агент КДБ? Що дізналися у Швейцарії про патріарха Кирила

Агент КДБ? Що дізналися у Швейцарії про патріарха Кирила

Суспільство5 год. тому
Прапор ЄС

Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

Політика22 год. тому
Протести проти закупівлі російських нафтопродуктів

ЄС запровадив ембарго на російські нафтопродукти - що тепер?

ЄС запровадив ембарго на російські нафтопродукти - що тепер?

Політика7 лютого 2023 р.
Винищувачі F-16 польських ВПС у набі над Балтикою

Західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Конфлікти7 лютого 2023 р.
external

Тарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУ

Тарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУ

Конфлікти7 лютого 2023 р.28:02 хв.
Танки "Леопард-1" на полігоні Бундесверу у Мунстері, 1995 рік. Із 2003 року цей танк можна побачити лише у Німецькому танковому музеї

Leopard-1: старий, але не металобрухт

Leopard-1: старий, але не металобрухт

Політика7 лютого 2023 р.
На головну сторінку