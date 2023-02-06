Офіційно: ЄС запросив Зеленського на саміт лідерів

Війна Росії проти України - новини понеділка, 6 лютого.

++23:00++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського взяти особисту участь у майбутньому саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі 9-10 лютого. Це офіційно підтвердив представник глави Євроради Баренд Лейтс у Twitter.

Водночас він додав, що Брюссель не надаватиме додаткову інформацію з міркувань безпеки.

Раніше стало відомо, що в Брюсселі готують візит Зеленського, якщо йому дозволить приїхати безпекова ситуація в Україні з огляду на загрозу нового масштабного наступу РФ.

++22:50++

Чехія виступила проти російських спортсменів на Олімпійських іграх

Олімпійський комітет Чехії розкритикував пропозицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.

Російський прапор на тлі олімпійського символу Фото: picture-alliance/AP Photo

"Російські та білоруські спортсмени не можуть змагатися на Олімпійських іграх. Ми не бачимо причин для зміни "чинних санкцій", - йдеться в заяві комітету, яку цитує агенція AFP. Водночас у ній сказано, що чеський Олімпійський комітет не буде підштовхувати своїх спортсменів до бойкоту Ігор, як це роблять деякі країни. "Ми, звісно, будемо поважати волю кожного спортсмена, якщо він вирішить не брати участі", - додали в комітеті.

Напередодні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав: "Я не можу собі уявити, щоб російські та білоруські спортсмени змагалися в Парижі в той час, коли українські спортсмени гинуть, захищаючи свою країну". "За таких умов участь російських спортсменів в Олімпійських іграх не здається мені гарною ідеєю", - додав він.

++22:42++

З початку війни майже вісім мільйонів українців були змушені втекти від війни, розв'язаної Росією, в інші країни, заявив координатор Організації Об'єднаних Націй з надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс. Ще 5,3 мільйона українців мусили покинути свої домівки, але залишилися жити в Україні.

++22:35++

На Харківщині біля села Вербівка Ізюмського району підірвалися цивільні, які їхали на мотоциклі. Як повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, загинув 44-річний чоловік, а його 31-річний товариш отримав поранення та був госпіталізований у середньому стані.

++22:22++

Календарна реформа: УГКЦ святкуватиме Різдво 25 грудня

Українська греко-католицька церква переходить на новий календар для нерухомих свят з 1 вересня 2023 року, коли починається церковний рік. Це означає, що вона тепер святкуватиме Різдво 25 грудня, а Великдень залишаться без змін. Про це оголосив глава церкви Святослав у прямому ефірі "Живого телебачення".

Коментуючи рішення УГКЦ, у Православній церкві України (ПЦУ) заявили, що питання про календарну реформу винесене на розгляд у травні.

++21:53++

Станом на початок 2023 року в Німеччині продовжують навчання близько 203 тисяч українських дітей, які втекли від війни, повідомила міністерка освіти та досліджень ФРН Беттіна Штарк-Ватцінгер (Bettina Stark-Watzinger) на спільному брифінгу з міністром освіти та науки України Сергієм Шкарлетом у Києві.

++21:25++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три пріоритетні теми, які Україна просуватиме на Мюнхенській безпековій конференції: отримання далекобійних ракет і бойових літаків, членство в Північноатлантичному альянсі (НАТО) та майбутнє Росії. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

Міністр також розповів про роботу над розблокуванням рішення про надання Україні першої ескадрильї іноземних бойових літаків. "Не принципово, чи це буде американський F-16, шведський Grippen, французький Mirage чи Rafale, або ж Eurofighter. Принципово відкрити позицію, зняти табу та отримати першу ескадрилью літаків. Потім вже будемо визначатися, враховуючи доступність на ринку та обслуговування, на яку саме модель робити основну ставку", - зазначив він.

На його переконання, єдиними бар'єрами партнерів є психологічні. Зокрема, Кулеба нагадав, що такі самі перепони свого часу стояли на заваді отриманню Україною реактивних систем залпового вогню HIMARS, зенітних ракетних комплексів Patriot і західних танків, але їх вдалося подолати та розблокувати постачання. Міністр наголосив, що жодні побоювання партнерів щодо надання Україні попередніх типів озброєння не виправдалися, і так само не виправдаються страхи щодо літаків.

++20:56++

Брюссель готує візит Зеленського, якщо дозволить ситуація

Європейський парламент готує візит президента України Володимира Зеленського, якщо безпекова ситуація дозволить йому приїхати до Брюсселя на саміт лідерів Європейського Союзу 9 лютого, повідомляє агентство Associated Press

Зеленського вже давно запросили в Брюссель, але чи зможе він приїхати, зважаючи на ситуацію в Україні та загрозу нового масштабного наступу РФ, поки не відомо.

За час війни Зеленський виїжджав за кордон лише раз - до США.

++20:25++

В Одесу, де минулого тижня сталася аварія на пошкодженій Росією підстанції, вже прибуло 82 генератори, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На сьогоднішньому засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій він дав завдання завезти додаткові генератори на Одещину до подальшої стабілізації ситуації з електроенергією. На найближчому засіданні уряд опрацює питання виділення коштів Одеській обласній військовій адміністрації на закупівлю запасів пального для генераторів.

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++19:56++

У Кремлі заявили, що глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідає цього тижня Москву, щоби обговорити створення зони ядерної безпеки навколо окупованої росіянами української Запорізької атомної електростанції, але зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним не буде, повідомляє агенція Reuters.

++19:28++

Рада закликала МОК заборонити участь росіян в Олімпіаді-2024

Верховна Рада України звернулася до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), національних олімпійських комітетів, міжнародних спортивних федерацій та парламентів країн світу з вимогою заборонити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, зокрема й Олімпійських іграх-2024, до завершення збройної Росії агресії проти України.

Логотип МОК на тлі прапорів Росії та Білорусі Фото: ndre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance

На думку українських депутатів, пропозиції щодо допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпіади не враховують вкрай жорстокий і варварський характер війни Росії проти України за підтримки Білорусі. "Такі пропозиції є наругою над пам’яттю сотень тисяч громадян України, у тому числі більше 220 українських спортсменів, які самовіддано стали на захист Вітчизни і поклали життя в боротьбі за її майбутнє як демократичної європейської держави", - йдеться у постанові, опублікованій на сайті Ради.

++18:58++

За сьогодні армія РФ завдала вже п'яти ракетних і 12 авіаційних ударів по території України, а також здійснила 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона та Голої Пристані на Херсонщині. Снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Натомість українські ракетники та артилеристи вразили два райони зосередження сил РФ, авіація завдала дев'яти ударів по таких районах і двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

"Для поповнення втрат у живій силі, крім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді. Так, в школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою. Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги при вступі на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади", - йдеться в повідомленні.

Також генштаб зауважує, що на окупованих територіях Херсонської області російські окупанти посилюють фільтраційні заходи. Зокрема, для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке нібито прибули працівники Федеральної служби безпеки РФ.

Крім того, за даними генштабу, Росія продовжує заходи з примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях. "Так, в місті Кремінна Луганської області працівникам так званих "державних підприємств ЛНР", які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30 відсотків", - сказано в зведенні.

++18:32++

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш побоюється ймовірності подальшої ескалації війни в Україні. "Перспективи миру продовжують зменшуватися. Шанси на подальшу ескалацію та кровопролиття зростають. Я боюся, що світ не лунатично сновигає до ширшої війни. Я боюся, що він робить це з широко розплющеними очима", - цитує його агентство AFP.

++18:02++

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача. На цьому засіданні:

Керівництво Збройних сил України та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Окрему увагу члени ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами.

Заслухали інформацію розвідки про можливі дії російської армії найближчим часом.

Розглянули питання щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів.

++17:39++

Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт про корпоратизацію національної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

"Законом пропонується визначити процедуру утворення акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом", 100 відсотків акцій якого належатимуть державі, та порядок формування статутного капіталу й функціонування цього товариства", - повідомляє компанія.

++17:17++

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Ігоря Абрамовича, який входив до забороненої на час воєнного стану "Опозиційної платформи - За життя". Постанову підтримали 317 депутатів. таким чином, у парламенті залишилося 409 членів. Про це повідомляють Ярослав Железняк (фракція "Голос") і Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Також на сьогоднішньому засіданні Рада схвалила в цілому законопроєкт про звільнення від податку на додану вартість та ввізного мита безпілотників, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій.

Крім того, Рада звернулась до парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі з вимогою припинити повноваження російських та білоруських делегатів і застосувати до них візові обмеження.

++16:46++

Верховна Рада просить Грузію лікувати Саакашвілі за кордоном

Верховна Рада закликала грузинський уряд дозволити термінове переміщення ув'язненого експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі за кордон для необхідного лікування. Як повідомляє народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, за відповідну постанову в понеділок, 6 лютого, проголосували 311 депутатів.

Саакашвілі онлайн на обговоренні його справи в суді 22 грудня 2022 року Фото: Vano Shlamov/AFP/Getty Images

Крім того, Рада звернулась до Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів ЄС із проханням посилити політичний тиск на грузинський уряд, щоби забезпечити Саакашвілі належними медичною допомогою й умовами утримання в медичному закладі, та сприяти його переведенню до європейських чи американських медичних установ.

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++16:21++

Зеленський просить Раду призначити Малюка головою СБУ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України подання на призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України. Наразі Малюк тимчасово виконує обов'язки голови СБУ.

За даними інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна", провладна фракція "Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні заслухає його, а також кандидата на посаду міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Зараз Клименко - виконувач обов'язків міністра.

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++16:06++

FT: РФ може почати новий наступ на Україну в найближчі 10 днів

Влада України отримала "дуже надійні дані розвідки" про наміри Росії розпочати новий масштабний наступ протягом найближчих 10 днів, пише газета Financial Times із посиланням на неназваного радника Збройних сил України.

У матеріалі зазначається, що найімовірніше росіяни будуть наступати в районі міст Кремінна (Луганщина) та Лиман (Донеччина), де РФ збирає війська вже протягом кількох тижнів.

Метою наступу видання називає повну окупацію Донбасу та зазначає, що Росія прагне його розпочати до того, як Україна отримає західні танки та нове озброєння.

++15:45++

Рада визнала "вагнерівців" міжнародними злочинцями

Верховна Рада визнала російську приватну військову компанію "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. Як повідомляє в понеділок, 6 лютого, народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк, за відповідну постанову проголосували 333 депутати.

Як ПВК "Вагнер" у РФ вербує в'язнів на війну To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Іншою постановою, ухваленою 336 голосами, парламент звернувся до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Північноатлантичного альянсу (НАТО), урядів і парламентів іноземних держав щодо визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

++15:20++

Польща виступає за те, щоби на Мюнхенській конференції з безпеки західні лідери не просто обговорили можливість надання Україні винищувачів, а ухвалили рішення з цього питання. Про це заявив посол Польщі у Німеччині Даріуш Павлось.

"Політика вагань і зволікань, як у випадку з основним бойовим танком Leopard 2, є контрпродуктивною. У нас є приказка: якщо ти даєш швидко, ти даєш двічі" - сказав він в інтерв'ю німецькому RND.

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++14:56++

Українські військові прибули до Великобританії навчатися на САУ AS90

Українські військовослужбовці прибули на вихідних до Великобританії для ознайомлення з роботою броньованих самохідних артилерійських установок AS90, які офіційний Лондон надає Збройним силам України. Про це в понеділок повідомило британське міністерство оборони.

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Тим часом військова розвідка міноборони Великобританії присвятила щоденний огляд так званим "виборам", які Росія збирається провести на окупованих українських територіях 10 вересня. "Об'єднання виборів в один день голосування, який запланований по всій Росії, підкреслює прагнення керівництва представити ці регіони як невід'ємні частини РФ. Це є продовженням зусиль з "русифікації" окупованих територій, які включають перегляд систем освіти, зв'язку та транспорту", - йдеться в ньому.

Британське міноборони також опублікувало оновлену мапу щодо ситуації в Україні станом на 6 лютого.

++14.20++

Служба безпеки України заочно висунула обвинувачення за статтями про планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни голові держкомпанії "Российские железные дороги" Олегу Бєлозьорову. У пресрелізі спецслужби обвинувачений не називається на ім'я, проте зазначено, що його посада - генеральний директор ВАТ "Российские железные дороги", і додано фотографію Олега Бєлозьорова. За версією слідства, очільник РЖД організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу в напрямку державного кордону України та на окуповані території. Для цього було залучено 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ, на яких Рада національної безпеки і оборони України наклала санкції. У повідомленні СБУ зазначається, що Бєлозьорову загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

++13.46++

Уряд Німеччини очікує, що поставка бойових танків Leopard 2 в Україну буде реалізована "швидко" разом з європейськими партнерами. "Зобов'язання Німеччини залишаються в силі", - заявив у понеділок у Берліні заступник речника уряду ФРН Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner), повідомляє Reuters. Він додав, що уряд проводить консультації з країнами-партнерами.

Leopard 2 для ЗСУ:як західні танки вплинуть на перебіг війни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++13.27++

У Німеччині через приплив біженців з України підвищується попит на квартири. Згідно з аналізом даних, проведеним компанією Empirica Regio, що працює у галузі нерухомості, до кінця поточного року на ринку житла можна очікувати 600 тисяч додаткових домогосподарств. "Хоча останнім часом приплив знову дещо сповільнився, ми припускаємо, що пік буде досягнуто тільки до кінця 2023 року", - розповів керуючий директор компанії Ян Ґраде (Jan Grade). Згідно з дослідженням, приплив українських громадян призведе до зростання населення в середніх за розміром містах Німеччини.

Норвегія планує надати Україні 7,3 мільярда доларів

++12.58++

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере запропонував, щоб його країна надала Україні допомогу на загальну суму близько 75 мільярдів норвезьких крон (7,3 мільярда доларів США) протягом п'ятирічного періоду. "Ми прагнемо досягти єдиної згоди щодо цього в парламенті", - заявив прем'єр-міністр на пресконференції після зустрічі з лідерами норвезької опозиції, повідомляє Reuters.

Читайте детальніше: Норвегія хоче виділяти Україні по 1,5 мільярда доларів протягом п'яти років

++12.40++

Станом на 11:00 понеділка в Україні зберігається дефіцит потужності електроенергії, через початок робочого тижня та похолодання споживання електроенергії зростає, повідомляє пресслужба компанії "Укренерго". "Споживання електроенергії зростає. Причиною цього є не тільки початок робочого тижня, але і суттєве похолодання. Відтак в країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години (це піки споживання)", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що наявного обсягу виробленої електроенергії наразі недостатньо для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури, а також на покриття потреб промисловості та населення. Також в Україну здійснюється імпорт електроенергії. В Одеській, Київській областях та у Києві зберігаються мережеві обмеження.

++12.12++

В Естонії з понеділка запроваджено заборону на купівлю та перевезення російських нафтопродуктів у каністрах. "З 6 лютого заборонено купувати, ввозити та передавати нафтопродукти, якщо вони надходять із Росії", - повідомила начальниця відділу заборон та обмежень у сфері соціального захисту Митного департаменту Податково-митного департаменту Пірет Тінкус, наголосивши, що заборона на ввезення товарів у каністрі з Росії поширюється однаково на всі країни Балтії та Фінляндії.

++11.45++

Акціонерне товариство "Укрпошта" відновило роботу 99 відсотків відділень на деокупованій частині Херсонської області, йдеться в повідомленні компанії.

++11.32++

До Польщі прибув перший із чотирьох танків Leopard 2, переданих Україні Канадою. Його знімок опублікувала в Twitter міністерка оборони Канади Аніта Ананд. "Незабаром ми будемо разом із нашими союзниками навчати Збройні сили України використанню цієї техніки", - написала вона.

Рада цього тижня не звільнятиме Резнікова - Арахамія

++11.17++

Кадрових змін в оборонному секторі протягом цього тижня не очікується, повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. "Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", - написав він у Telegram. Напередодні Арахамія повідомив, що начальник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов буде призначений міністром оборони замість Олексія Резнікова.

++10.54++

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще двох агентів ФСБ під час масштабних контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. "За вказівкою ворога вони збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на таврійському напрямку. Крім того, передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні", - йдеться у повідомленні української спецслужби в понеділок. За інформацією СБУ, агресора цікавили точні координати місцевих об'єктів "Укрзалізниці" та енергогенерувальних підприємств. У повідомленні зазначається, що співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали обох зловмисників на спробах передання розвідданих загарбникам.

++10.25++

Через запровадження стелі цін на російську нафту нафтогазові доходи Росії в січні скоротилися на третину, заявив голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол. За оцінкою МЕА, Росія в січні заробила на продажу нафти і газу на 8 мільярдів євро менше, ніж за аналогічний період минулого року. Падіння доходів таким чином становило 30 відсотків, підраховували в агентстві. За словами Бірола, запроваджена стеля цін на нафту з Росії досягла цілей "як щодо стабілізації нафтових ринків, так і щодо скорочення доходів Москви від експорту".

++09.59++

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо пролонгування терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідні законопроєкти №8419 та №8420 зареєстровані у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту. Згідно із законопроєктом №8419, термін дії воєнного стану в Україні президент пропонує продовжити на 90 діб з 05:30 19 лютого 2023 року.

++09.45++

Голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) підтримав ідею Бразилії виступити посередником для дипломатичного врегулювання війни в Україні. "Я думаю, потрібно брати до уваги всі ініціативи, які можуть закінчити цю війну якомога раніше, оскільки, на мою думку, на полі бою війна буде ставати тільки більш кривавою", - сказав Мютценіх в інтерв'ю телеканалу ARD. За його словами, чим довше триватиме конфлікт, тим важчими можуть виявитися майбутні переговори. "Ось чому заява Бразилії важлива, але тепер до неї мають приєднатися інші уряди", - додав він.

++09.14++

Москва і Вашингтон не обговорюють війну РФ проти України за лінією спецслужб, заявив у понеділок заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. "Мені про такі контакти нічого невідомо", - сказав він, цитує "Інтерфакс". Повідомлення про нібито візит до Росії глави ЦРУ Вільяма Бернса, що з'явилися минулого тижня, Рябков назвав "вкиданнями", які "викликають хвилю спекуляцій".

++09.00++

Співголова Лівої партії ФРН Клаус Ширдеван (Klaus Schirdewahn) в інтерв'ю Der Spiegel заявив, що необхідно відмовитися від "вузького військового бачення" і "знайти дипломатичне рішення" війни РФ проти України. "Федеральний уряд міг би зіграти тут важливу роль, наприклад, разом із Бразилією та Китаєм, але він цього не робить", - зазначив Ширдеван, звинувативши "деяких членів уряду" в тому, що вони перетворилися на "лобістів зброї".

Загибель цивільного у Бахмуті внаслідок обстрілів

++08.27++

Минулої доби внаслідок обстрілів Бахмута на Донеччині загинула людина, ще одна отримала поранення, повідомив вранці у понеділок голова ОВА Павло Кириленко. "За 5 лютого росіяни вбили 1 мешканця Донбасу – у Бахмуті. Ще 1 людина в області дістала поранення", - написав Кириленко у Telegram.

++08.15++

Відправлення військ державами Євросоюзу в Україну "точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", заявив в інтерв'ю іспанській газеті El Pais верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Водночас він підтвердив, що військовослужбовці європейських країн беруть участь у вишколі українських військових, зокрема екіпажів західних танків. "Їхня підготовка вже почалася в рамках військової місії Євросоюзу в тренувальних таборах Польщі та Німеччини. Це не схоже на навчання водінню автомобіля, це вимагає декількох тижнів дуже спеціалізованої підготовки", - пояснив глава європейської дипломатії.

У Бахмуті з нетерпінням очікують західних танків To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Польща зведе паркан на кордоні з РФ

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Польща в березні почне будівництво електронного паркану на кордоні з Калінінградською областю РФ, повідомили в польській прикордонній службі в неділю. Контракт із компанією TELBUD на суму понад 373 мільйони злотих (79 мільйонів євро) було підписано на початку грудня минулого року. За словами речниці відомства Анни Михальської, підрядник перебуває в процесі підготовки проєкту, який потім буде подано для затвердження в прикордонну службу. Протяжність огорожі становитиме 199 кілометрів.

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Основні зусилля російські окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у понеділок.

Як зауважують у генштабі, під час бойових дій в районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК "Вагнер".

Російські найманці ПВК Вагнера на вулицях Соледара, 13 січня 2023 року Фото: SNA/IMAGO

За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам'янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

В той же час росіяни завдали 4 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Доннечині та здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона. Є загиблі та поранені.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та удар по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

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Заступниця лідера парламентської фракції "Зелених" у Бундестазі Аґнєшка Бруґґер (Agnieszka Brugger) закликала європейських партнерів Німеччини до швидких дій у питанні постачання бойових танків Україні. "Зважаючи на загрозу великого російського наступу, ми не можемо втрачати часу, щоб великими європейськими зусиллями надати Україні всі танкові системи, які ми можемо виділити", - сказала вона в інтерв'ю Tagesspiegel, що було опубліковано у понеділок. За її словами, це було б в інтересах Європи. "Особливо держави, які голосно вимагали і оголошували виділення допомоги протягом останніх тижнів, тепер повинні виконати свої зобов'язання в прямому сенсі цього слова", - зазначила політикиня. Путіна можна зупинити не "змістовними словами", а "конкретною підтримкою" України, переконана Бруґґер.

Міністр оборони ФРН заліз на танк для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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