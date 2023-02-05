Після масштабної аварії в мережі без електропостачання залишаються 40 відсотків мешканців ОдесиФото: Gian Marco Benedetto/AA/picture alliance
СуспільствоУкраїна
40 відсотків одеситів залишаються без світла - Шмигаль
Степан Смишляєв
5 хв. тому
В Одесі та Одеському районі без електропостачання залишаються 300 тисяч абонентів. До міста привезли 39 потужних генераторів, запущено 90 відсотків котелень.
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Після масштабної аварії в мережі, яка сталася напередодні, станом на неділю, 5 лютого, без електропостачання в Одесі залишаються 280 тисяч споживачів, або 40 відсотків містян, повідомив в Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"За вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі. Фактично 90 відсотків котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень", - повідомив прем'єр за підсумками наради щодо ситуації з електропостачанням в місті.
Своєю чергою голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, який також брав участь в нараді, зауважив у Telegram, що разом з Одеським районом, в області без живлення залишаються близько 300 тисяч абонентів.
За словами Марченка, ОВА вже отримала 39 генераторів великої потужності від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), "які були зібрані з усієї країни". Зокрема, про передачу 15 таких генераторів в Telegram повідомила компанія "ДТЕК", зауваживши, що вони будуть спрямовані на живлення "критичної інфраструктури, яка постачає людям воду та тепло".
"Вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні забезпечувати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин без світла", - зазначили в компанії.
Шмигаль також повідомив, що до Одеси прямують ще 50 потужних генераторів. "Дав завдання вивчити можливості зі встановлення додаткових джерел генерації безпосередньо в місті", - додав прем'єр.
При цьому голова обладміністрації зауважив, що наразі основна проблема не в дефіциті генерації, а в неможливості передачі та розподілу електроенергії споживачам у достатній кількості. "Шукаємо можливості для автономного функціонування деяких будинків за допомогою генераторів, там де є така технічна можливість", - розповів він.
Україна намагається отримати "плавучі електростанції"
Також Марченко зауважив, що "буквально усі в країні" працюють над отриманням суден-електростанцій, по які Шмигаль напередодні доручив звернутися до Туреччини. "Поки що просто так ці кораблі ніхто нам не дає і раніше не обіцяв, незважаючи на те, що хтось декларував зовсім інше", - зазначив голова ОВА.
Він додав, що не може повністю висвітлювати поточну ситуацію через те, що Росія "завжди використовує інформацію яку ми надаємо".