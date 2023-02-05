40 відсотків одеситів залишаються без світла - Шмигаль

В Одесі та Одеському районі без електропостачання залишаються 300 тисяч абонентів. До міста привезли 39 потужних генераторів, запущено 90 відсотків котелень.

Після масштабної аварії в мережі, яка сталася напередодні, станом на неділю, 5 лютого, без електропостачання в Одесі залишаються 280 тисяч споживачів, або 40 відсотків містян, повідомив в Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі. Фактично 90 відсотків котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень", - повідомив прем'єр за підсумками наради щодо ситуації з електропостачанням в місті.

Своєю чергою голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, який також брав участь в нараді, зауважив у Telegram, що разом з Одеським районом, в області без живлення залишаються близько 300 тисяч абонентів.

До Одеси надійшли 39 потужних генераторів

Прем'єр зазначив, що ремонтні роботи на пошкодженій після російських ударів підстанції, де напередодні сталася аварія, тривають цілодобово, також вживаються інші заходи, щоб забезпечити одеситів електроенергією.

За словами Марченка, ОВА вже отримала 39 генераторів великої потужності від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), "які були зібрані з усієї країни". Зокрема, про передачу 15 таких генераторів в Telegram повідомила компанія "ДТЕК", зауваживши, що вони будуть спрямовані на живлення "критичної інфраструктури, яка постачає людям воду та тепло".

"Вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні забезпечувати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин без світла", - зазначили в компанії.

Шмигаль також повідомив, що до Одеси прямують ще 50 потужних генераторів. "Дав завдання вивчити можливості зі встановлення додаткових джерел генерації безпосередньо в місті", - додав прем'єр.

При цьому голова обладміністрації зауважив, що наразі основна проблема не в дефіциті генерації, а в неможливості передачі та розподілу електроенергії споживачам у достатній кількості. "Шукаємо можливості для автономного функціонування деяких будинків за допомогою генераторів, там де є така технічна можливість", - розповів він.

В Одеському районі розгорнуто 337 пунктів незламності, 295 з них - в самій Одесі.

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Україна намагається отримати "плавучі електростанції"

Також Марченко зауважив, що "буквально усі в країні" працюють над отриманням суден-електростанцій, по які Шмигаль напередодні доручив звернутися до Туреччини. "Поки що просто так ці кораблі ніхто нам не дає і раніше не обіцяв, незважаючи на те, що хтось декларував зовсім інше", - зазначив голова ОВА.

Він додав, що не може повністю висвітлювати поточну ситуацію через те, що Росія "завжди використовує інформацію яку ми надаємо".