Одеса залишилась без енергоживлення через масштабну аварію

Високовольтна підстанція на Одещині раніше постраждала від ударів РФ. Енергетики не можуть спрогнозувати, скільки триватиме ремонт. До Одеси привезуть потужні генератори, Туреччину проситимуть про судна-електростанції.

Вранці у суботу, 4 лютого, в магістральній електромережі Одеської області сталася масштабна аварія - на одній з високовольтних підстанцій вийшов з ладу автотрансформатор, пошкоджений після російських атак, повідомила в Telegram національна енергетична компанія "Укрененрго".

Через аварію в Одесі та кількох прилеглих районах діють мережеві обмеження, в місті застосовані аварійні відключення. "На жаль, масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення цього разу будуть більш тривалими. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено", - зазначають в "Укрененрго".

Фахівці НЕК разом з представниками Одеської обласної військової розробляють резервні схеми живлення Одеси та прилеглих районів. Водночас в компанії зауважують, що у більшості інших районів області немає перешкод для доставки електроенергії споживачам.

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Причина аварії

В "Укренерго" уточнили, що під час останніх ракетних атак росіяни навмисно били по високовольтній інфраструктурі Одещини, значних пошкоджень зазнали всі високовольтні підстанції в регіоні. Пошкоджене обладнання, яке неодноразово лагодили, працювало за резервними схемами.

"Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи, на який енергетики змушені перейти через обстріли, призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання", - зазначили в компанії.

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До Одеси привезуть генератори і газотурбінну електростанцію

4 лютого відбулося позачергове засідання Кабінету міністрів України, на якому був створений цілодобовий урядовий штаб, який відповідатиме за ліквідацію наслідків аварії і забезпечення електропостачання в Одеській області, повідомила пресслужба українського уряду.

До нього увійшло керівництво міністерств енергетики та внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, "Укренерго", Одеської ОВА, представники інших міністерств і відомств.

"Зараз основна мета - заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання", - наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він доручив "завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності" у міністерства енергетики, і перевезти газотурбінну електростанцію потужністю 25 мегават, надану США. "Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій", - додав прем'єр.

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