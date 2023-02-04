  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Людина проходить повз магазин у темряві
В магістральній електромережі на Одещині сталася масштабна аварія, через яку без світла залишилася Одеса і прилеглі регіони областіФото: Daniel Ceng Shou-Yi/Zumapress/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Одеса залишилась без енергоживлення через масштабну аварію

Степан Смишляєв
10 хв. тому

Високовольтна підстанція на Одещині раніше постраждала від ударів РФ. Енергетики не можуть спрогнозувати, скільки триватиме ремонт. До Одеси привезуть потужні генератори, Туреччину проситимуть про судна-електростанції.

https://p.dw.com/p/4N6QI

Вранці у суботу, 4 лютого, в магістральній електромережі Одеської області сталася масштабна аварія - на одній з високовольтних підстанцій вийшов з ладу автотрансформатор, пошкоджений після російських атак, повідомила в Telegram національна енергетична компанія "Укрененрго".

Через аварію в Одесі та кількох прилеглих районах діють мережеві обмеження, в місті застосовані аварійні відключення. "На жаль, масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення цього разу будуть більш тривалими. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено",  - зазначають в "Укрененрго".

Фахівці НЕК разом з представниками Одеської обласної військової розробляють резервні схеми живлення Одеси та прилеглих районів. Водночас в компанії зауважують, що у більшості інших районів області немає перешкод для доставки електроенергії споживачам.

Читайте також: Наслідки ударів РФ: в 10 областях аварійні відключення електроенергії

Причина аварії

В "Укренерго" уточнили, що під час останніх ракетних атак росіяни навмисно били по високовольтній інфраструктурі Одещини, значних пошкоджень зазнали всі високовольтні підстанції в регіоні. Пошкоджене обладнання, яке неодноразово лагодили, працювало за резервними схемами.

"Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи, на який енергетики змушені перейти через обстріли, призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання", - зазначили в компанії.

Читайте також: Через удари РФ дронами по Одещині 1,5 мільйона людей лишилися без світла

До Одеси привезуть генератори і газотурбінну електростанцію

4 лютого відбулося позачергове засідання Кабінету міністрів України, на якому був створений цілодобовий урядовий штаб, який відповідатиме за ліквідацію наслідків аварії і забезпечення електропостачання в Одеській області, повідомила пресслужба українського уряду.

До нього увійшло керівництво міністерств енергетики та внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, "Укренерго", Одеської ОВА, представники інших міністерств і відомств.

"Зараз основна мета - заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання", - наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він доручив "завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності" у міністерства енергетики, і перевезти газотурбінну електростанцію потужністю 25 мегават, надану США. "Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій", - додав прем'єр.

Читайте також: Без тепла й світла: як українці призвичаїлись до нових умов

"Енергокораблі" проти блекауту

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Людина проходить повз магазин у темряві

Одеса залишилась без енергоживлення через масштабну аварію

Суспільство10 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

DW Karikatur | Spionageballon über die USA

Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США

Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США

Політика6 год. тому
винищувач,

Про які бойові літаки для України може йти мова

Про які бойові літаки для України може йти мова

Політика3 лютого 2023 р.
external

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Суспільство3 лютого 2023 р.17:17 хв.
СБУ

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Корупція2 лютого 2023 р.
Ігор Коломойський багато років контролював "Укрнафту", будучи міноритарним акціонером

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Політика2 лютого 2023 р.
Мовний бар'єр часто не єдина проблема, коли до німецького лікаря приходить пацієнт з України

Німецькі лікарі не були готові до пацієнтів з України

Німецькі лікарі не були готові до пацієнтів з України

Здоров'я2 лютого 2023 р.
На головну сторінку