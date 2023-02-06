Землетрус у Туреччині: Україна направить рятувальників

Україна співпрацює з Туреччиною щодо відправки великої групи рятувальників для надання допомоги в ліквідації наслідків потужного землетрусу.

Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників для ліквідації наслідків потужних землетрусів, які сталися на південному сході країни та водночас на півночі Сирії 6 лютого, й забрали життя вже понад 1,5 тисячі осіб. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна готова направити велику групу рятувальників до Туреччини для надання допомоги в реагуванні на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання", - написав Кулеба в Twitter.

Раніше про намір Києва допомогти Туреччині у подоланні наслідків стихійного лиха заявив президент України Володимир Зеленський. "Я висловлюю співчуття президенту (Туреччини Реджепу Таїпу. - Ред.) Ердогану, турецькому народу та сім'ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей важкий час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", - написав він у Twitter.

Світ пропонує допомогу Туреччині та Сирії

Про готовність допомогти Туреччині та Сирії в ліквідації наслідків лиха вже заявила низка країн. "Ми надамо швидку допомогу нашим партнерам", - написала в Twitter міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Свою підтримку також запропонував уряд Італії.

Влада Греції, попри серйозну напруженість у двосторонніх відносинах з Туреччиною, оголосила про готовність направити в район землетрусу рятувальні команди. А влада Ізраїлю пропонує Туреччині гуманітарну допомогу.

У Брюсселі також висловили готовність допомогти в рятувальних роботах після землетрусу. "Наші думки - з народами Туреччини та Сирії. Європейський Союз готовий надати допомогу", - написав у Twitter верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Найпотужніший землетрус з 1939 року

Рано вранці 6 лютого на південному сході Туреччини, а також на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Протягом менш ніж 12 годин південний схід Туреччини сколихнув другий потужний землетрус магнітудою 7,5 бала й відчувався також в Сирії та Лівані.

Стихійне лихо спричинило масштабні руйнування в багатьох турецьких провінціях, а також у сусідніх сирійських регіонах. Підземні поштовхи зруйнували або сильно пошкодили багато житлових і господарчих будівель, а також інфраструктурних об'єктів. У Туреччині - щонайенше 1,7 тисячі. Руйнувань зазнала й стародавня фортеця Газіантеп, що входить до списку всесвітньої спадщини спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

За даними турецької влади, наразі жертв у Туреччині уже близько тисячі. У сусідній Сирії кількість загиблих зросла до майже 600. Постраждали щонайменше п'ять тисяч осіб. Понад 2,5 тисячі вдалося врятувати. Утім, це - ще не остаточні цифри, оскільки пошуково-рятувальні роботи досі тривають.

Зафіксований під ранок землетрус став найпотужнішим за майже століття спостережень. Востаннє підземні поштовхи такої сили Туреччина пережила 1939 року, коли загинули близько 33 тисячі людей.