Потужний землетрус у Туреччині і Сирії: сотні загиблих

Сильні підземні поштовхи відчувалися у Сирії та кількох провінціях Туреччини. Пошуково-рятувальні роботи тривають, кількість загиблих зростає.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Унаслідок сильного землетрусу на південному сході Туреччини і на півночі Сирії загинуло понад 500 осіб. Кількість жертв катастрофи в Туреччині становить щонайменше 284 особи, постраждали щонайменше 2,3 тисячі, передає вранці в понеділок, 6 лютого, агентство Anadolu з посиланням на Управління з боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (Disaster and Emergency Management Authority, AFAD). У Сирії - щонайменше 230 загиблих і приблизно 600 поранених, повідомляє державне телебачення в Дамаску, посилаючись на міністерство охорони здоров'я.

Сильні підземні поштовхи було зафіксовано близько 4 ранку за місцевим часом понеділка, 6 лютого, у місті Пазарджик у провінції Кахраманмараш на південному сході Туреччини, повідомили в AFAD.

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Фахівці американської сейсмологічної служби USGS зафіксували кілька сильних підземних поштовхів після першого землетрусу, який отримав магнітуду 7,8. Водночас спеціалісти німецького геологічного дослідного центру GFZ оцінили потужність землетрусу в 7,9 бала.

Підземні поштовхи потім протягом пів години відчувалися в різних регіонах, зокрема в столиці Анкарі, в Адані, Невшехірі, Газіантепі, Кайсері, Мерсині, Хатаї.

Зруйновано десятки будівель, кількість загиблих зростає

У місті Діярбакир унаслідок землетрусу зруйновано щонайменше 17 будівель, повідомила місцева влада. У провінції Османіє звалилися 34 будівлі, відомо про п'ятьох загиблих, повідомив губернатор регіону. В іншому регіоні - провінції Шанлиурфа - станом на 6 ранку за місцевим часом відомо про 10 загиблих, пише агентство AP.

Під завалами ще можуть бути сотні людей Фото: Omer Yasin Ergin/AA/picture alliance

"За попередніми даними, обвалилися 16 будівель. Загинули 10 громадян. Ми закликаємо громадян звільнити дороги для проїзду рятувальників", - повідомив губернатор провінції.

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Влада країни оголосила найвищий рівень тривоги. Державне інформагентство Anadolu повідомило про щонайменше 76 жертв стихійного лиха. Утім, кількість загиблих може значно зрости, оскільки пошуково-рятувальні роботи й розбір завалів ще тривають, визнають турецькі посадовці. Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу уточнив, що після першого землетрусу було зареєстровано ще шість великих поштовхів магнітудою понад 6.

У багатьох містах тривають пошуково-рятувальні роботи Фото: Volkan Kasik/AA/picture alliance

Крім того, як зазначив телеканал Al Arabiya, землетрус відчули жителі деяких регіонів Іраку та Лівану.