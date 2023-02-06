Потужний землетрус у ТуреччиніФото: Volkan Kasik/AA/picture alliance
КатастрофиТуреччина
Потужний землетрус у Туреччині і Сирії: сотні загиблих
Валерій Сааков
2 год. тому
Сильні підземні поштовхи відчувалися у Сирії та кількох провінціях Туреччини. Пошуково-рятувальні роботи тривають, кількість загиблих зростає.
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Унаслідок сильного землетрусу на південному сході Туреччини і на півночі Сирії загинуло понад 500 осіб. Кількість жертв катастрофи в Туреччині становить щонайменше 284 особи, постраждали щонайменше 2,3 тисячі, передає вранці в понеділок, 6 лютого, агентство Anadolu з посиланням на Управління з боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (Disaster and Emergency Management Authority, AFAD). У Сирії - щонайменше 230 загиблих і приблизно 600 поранених, повідомляє державне телебачення в Дамаску, посилаючись на міністерство охорони здоров'я.
Сильні підземні поштовхи було зафіксовано близько 4 ранку за місцевим часом понеділка, 6 лютого, у місті Пазарджик у провінції Кахраманмараш на південному сході Туреччини, повідомили в AFAD.
Фахівці американської сейсмологічної служби USGS зафіксували кілька сильних підземних поштовхів після першого землетрусу, який отримав магнітуду 7,8. Водночас спеціалісти німецького геологічного дослідного центру GFZ оцінили потужність землетрусу в 7,9 бала.
Підземні поштовхи потім протягом пів години відчувалися в різних регіонах, зокрема в столиці Анкарі, в Адані, Невшехірі, Газіантепі, Кайсері, Мерсині, Хатаї.
Зруйновано десятки будівель, кількість загиблих зростає
У місті Діярбакир унаслідок землетрусу зруйновано щонайменше 17 будівель, повідомила місцева влада. У провінції Османіє звалилися 34 будівлі, відомо про п'ятьох загиблих, повідомив губернатор регіону. В іншому регіоні - провінції Шанлиурфа - станом на 6 ранку за місцевим часом відомо про 10 загиблих, пише агентство AP.
"За попередніми даними, обвалилися 16 будівель. Загинули 10 громадян. Ми закликаємо громадян звільнити дороги для проїзду рятувальників", - повідомив губернатор провінції.
Влада країни оголосила найвищий рівень тривоги. Державне інформагентство Anadolu повідомило про щонайменше 76 жертв стихійного лиха. Утім, кількість загиблих може значно зрости, оскільки пошуково-рятувальні роботи й розбір завалів ще тривають, визнають турецькі посадовці. Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу уточнив, що після першого землетрусу було зареєстровано ще шість великих поштовхів магнітудою понад 6.
Крім того, як зазначив телеканал Al Arabiya, землетрус відчули жителі деяких регіонів Іраку та Лівану.
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