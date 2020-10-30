Землетрус у Туреччині: після майже 90 годин знайшли ще одну вцілілу дитину

Понад 100 людей загинули внаслідок землетрусу в районі Ізміра, повідомляє Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD) у вівторок, 3 листопада. Ще майже 150 осіб з травмами перебувають у лікарнях, загалом від землетрусу, що стався 30 жовтня, постраждали понад 900 людей. Без даху над головою залишились понад 5 тисяч місцевих мешканців.

Рятувально-пошукові роботи на місці руйнувань досі тривають. Після 91 години з часу землетрусу у вівторок рятувальникам вдалося серед уламків знайти вцілілу чотирирічну дівчинку, повідомляє агентство AFP. Матір дитини шукають досі.

Напередодні, коли минуло 65 годин після поштовхів, з-під уламків рятувальники витягли також трирічну дівчинку. Матір дитини та троє її братів та сестер були врятовані ще 31 жовтня. У цей же день рятувальники також знайшли живим 14-річного хлопчика. Загалом рятувальники витягли з-під завалів понад 100 осіб.

Нагадаємо, що 30 жовтня в районі Ізміра стався землетрус магнітудою 6,9. Поштовхи відчули також в Греції та Болгарії. Землетрус викликав мініцунамі на турецькому узбережжі Егейського моря та на грецькому острові Самос. Ізмір з населенням 4,3 мільйона осіб є третім найбільшим містом Туреччини після Стамбула та Анкари.

У серпні 1999 року внаслідок землетрусу магнітудою 7,6 поблизу турецького міста Ізміт за 90 кілометрів на південь від Стамбула загинули понад 17 тисяч осіб.