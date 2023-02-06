Землетрус у Туреччині і Сирії: жертв уже близько 1,5 тисячі

Туреччина за менш ніж добу пережила другий потужний землетрус. Тим часом влада повідомляє про майже тисячу жертв внаслідок стихійного лиха. Не краща ситуація щодо жертв і руйнувань у сусідній Сирії.

Протягом менш ніж 12 годин південний схід Туреччини сколихнув ще один потужний землетрус магнітудою 7,5 бала. Епіцентр залягав на глибині сім кілометрів у регіоні Ельбістан провінції Кахраманмараш, що розташована на кордоні з Сирією, повідомив у понеділок, 6 лютого, Центр сейсмологічного моніторингу в Стамбулі та Управління з боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (Disaster and Emergency Management Authority, AFAD). Землетрус відчувався також в Сирії та Лівані, повідомило сирійське держтелебачення.

Раніше цього дня близько четвертої години ранку в тому самому турецькому прикордонному регіоні стався ще потужніший землетрус, що спричинив значні руйнування. За даними Геологічної служби США (USGS), зафіксований під ранок землетрус мав магнітуду 7,8. Після того сталися десятки підземних поштовхів, з яких окремі - силою близько шести балів, повідомили турецькі чиновники.

Стихійне лихо спричинило масштабні руйнування в багатьох турецьких провінціях, а також у сусідніх сирійських регіонах. Підземні поштовхи зруйнували або сильно пошкодили багато житлових і господарчих будівель, а також інфраструктурних об'єктів. Руйнувань зазнала й стародавня фортеця Газіантеп, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Землетрус у Туреччині та Сирії To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Жертв у Туреччині уже близько тисячі

Тим часом підтверджене число жертв нічного землетрусу в Туреччині становить не менше 912 осіб. Утім, це - ще не остаточні цифри, оскільки пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Як повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, під час стихійного лиха 5,3 тисячі людей отримали поранення. За його словами, з-під завалів було врятовано понад 2400 людей.

У Туреччині з-під завалів було врятовано понад 2400 людей Фото: IHA/AP Photo/picture alliance

Додатковою перешкодою в роботі рятувальників стали вкрай несприятливі погодні умови, оскільки в багатьох регіонах Туреччини зараз сильні снігопади та панують температури повітря нижче нуля. Кілька аеропортів у регіонах Туреччини, що особливо постраждали від землетрусу, поки що залишаються закритими для цивільних рейсів.

Як повідомляє інформагенція AFP, зафіксований під ранок землетрус став найпотужнішим за майже століття спостережень. Востаннє підземні поштовхи такої сили Туреччина пережила 1939 року, коли загинуло близько 33 тисячі людей.

Близько 550 загиблих у Сирії

У сусідній Сирії кількість загиблих зросла до майже 600. Ще близько 1600 людей отримали поранення, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Сирії Ахмед Джамірідже по сирійському державному телебаченню, а також рятувальна організація "Білі шоломи", яка працює в утримуваних сирійськими повстанцями районах країни, зокрема провінцію Ідліб. Повідомляється, що саме ця провінція, ймовірно, найбільше постраждала від цього стихійного лиха з усіх сирійських регіонів.

Наслідки землетрусу в сирійській провінції Ідліб Фото: Ghaith Alsayed/AP Photo/picture alliance

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Тільки на підконтрольних уряду Башара Асада територіях загинуло не менше ніж 371 особа, ще 1089 отримали поранення. Кількість загиблих на утримуваному опозицією північному заході Сирії зросла до 211 осіб, ще як мінімум 419 отримали поранення, повідомила рятувальна команда "Білих касок" у Twitter.

Керівник Сирійського сейсмічного центру Раед Ахмед визнав у коментарі державному радіо, що цей землетрус став "найбільшим за всі історію діяльності центру", передає AFP.

Багато країн пообіцяли допомогу

Тим часом багато країн висловили готовність допомогти постраждалим від стихійного лиха. Так, на допомогу місцевим рятувальникам уже виїхали рятувальні бригади з Румунії та Нідерландів. Допомогти боротися з наслідками природного лиха пообіцяв також канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). З пропозицією надати допомогу Туреччині виступив й президент України Володимир Зеленський. Надати допомогу готові також США, Євросоюз і Росія.