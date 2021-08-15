 Землетрус на Гаїті: вже близько 2,2 тисячі підтверджених жертв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2021

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Новини

Землетрус на Гаїті: вже близько 2,2 тисячі підтверджених жертв

Рятувальники дістали з-під завалів 2189 тіл. Ще 332 особи вважаються зниклими безвісти. Рятувально-пошукові роботи ускладнюють рясні дощі. Фіксуються також нові підземні поштовхи.

Церква, зруйнована унаслідок потужного землетрусу на Гаїті, фото 18 серпня

Потужний землетрус на Гаїті зруйнував або пошкодив десятки тисяч будівель

Кількість загиблих унаслідок землетрусу магнітудою 7,2, що стався 14 серпня на Гаїті, досягла 2189 осіб, ще 332 особи вважаються зниклими безвісти, а близько 12,3 тисячі людей зазнали різних поранень. Таку статистику жертв і постраждалих від стихійного лиха оприлюднило в середу, 18 серпня, управління цивільного захисту країни. У порівнянні з попереднім днем число жертв землетрусу зросло на 250 осіб.

У результаті підземних поштовхів було повністю зруйновано близько 37 тисяч будинків та споруд, ще майже 47 тисяч будівель отримали пошкодження. Також повідомляється, що до багатьох постраждалих досі не надійшла необхідна допомога, оскільки південно-західну частину країни, яка найбільше постраждала від землетрусу, заливають рясні опади, які приніс із собою тропічний шторм "Грейс", що пронісся узбережжям Гаїті на початку тижня. Через постійні зливи багато доріг виявилися частково підтопленими.

Потрібна допомога міжнародної спільноти

Система охорони здоров'я Гаїті не може впоратися зі значною кількістю постраждалих. Крім того, землетрус зруйнував чотири та пошкодив ще 20 будівель медичних закладів, заявили в Панамериканській організації охорони здоров'я (PAHO). Відчувається гострий брак медичного персоналу, обладнання, лікарських засобів і спеціальних транспортних засобів, кажуть у організації, закликаючи міжнародну спільноту допомогти.

Медична система Гаїті, що вважається найбіднішою державою регіону, дотепер і так сильно потерпала від спричинених пандемією COVID-19 викликів.

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Тим часом місцеві фахівці зафіксували нові підземні поштовхи на Гаїті. Про потужність цих поштовхів нічого не повідомляється.

DW.COM

Кількість жертв землетрусу на Гаїті сягнула майже двох тисяч

Унаслідок землетрусу на Гаїті зруйновано десятки тисяч будинків. Тим часом пошуково-рятувальній операції завадило інше стихійне лихо.  

Землетрус на Гаїті: число жертв зросло до 724

Число загиблих внаслідок землетрусу на Гаїті перевищило 720. Травми отримали майже три тисячі осіб.  

Потужний землетрус на Гаїті: кількість загиблих зростає

Рятувальники знаходять в зруйнованих землетрусом будинках тіла загиблих і попереджають, що їх число збільшуватиметься. Станом на зараз кількість жертв сягнула 304.  

Кількість жертв землетрусу в Гаїті сягнула 1300 осіб

У Гаїті зростає кількість жертв масштабного землетрусу. За офіційними даними, їх кількість сягнула 1300 осіб. Ще щонайменше 5700 людей отримали поранення.  

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Рятувальники знаходять в зруйнованих землетрусом будинках тіла загиблих і попереджають, що їх число збільшуватиметься. Станом на зараз кількість жертв сягнула 304.

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