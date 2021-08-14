 Землетрус на Гаїті: число жертв зросло до 724 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2021

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Новини

Землетрус на Гаїті: число жертв зросло до 724

Число загиблих внаслідок землетрусу на Гаїті перевищило 720. Травми отримали майже три тисячі осіб.

Зруйновані внаслідок землетрусу будинки на Гаїті

Зруйновані внаслідок землетрусу будинки на Гаїті

Внаслідок потужного землетрусу на Гаїті загинуло щонайменше 724 людини, повідомив у неділю, 15 серпня, голова служби цивільного захисту країни Джеррі Чендлер. Крім того, 2,8 тисячі людей отримали поранення.

Люди ночують на футбольному полі після землетрусу

Люди ночують на футбольному полі після землетрусу

Землетрус магнітудою 7,2 стався на Гаїті у суботу, 14 серпня. Його епіцентр був розташований приблизно за 160 кілометрів від столиці Порт-о-Пренс. Через землетрус була оголошена загроза цунамі, але згодом її скасували.

Внаслідок землетрусу було зруйновано багато будинків. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

Наслідки землетрусу на Гаїті

Наслідки землетрусу на Гаїті

Влада Гаїті оголосила надзвичайну ситуацію на один місяць і заявила, що жертви і руйнування будівель зареєстровані у багатьох частинах країни. США уже запропонували свою допомогу країні.

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