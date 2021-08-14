Землетрус на Гаїті: число жертв зросло до 724

Внаслідок потужного землетрусу на Гаїті загинуло щонайменше 724 людини, повідомив у неділю, 15 серпня, голова служби цивільного захисту країни Джеррі Чендлер. Крім того, 2,8 тисячі людей отримали поранення.

Люди ночують на футбольному полі після землетрусу

Землетрус магнітудою 7,2 стався на Гаїті у суботу, 14 серпня. Його епіцентр був розташований приблизно за 160 кілометрів від столиці Порт-о-Пренс. Через землетрус була оголошена загроза цунамі, але згодом її скасували.

Внаслідок землетрусу було зруйновано багато будинків. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

Наслідки землетрусу на Гаїті

Влада Гаїті оголосила надзвичайну ситуацію на один місяць і заявила, що жертви і руйнування будівель зареєстровані у багатьох частинах країни. США уже запропонували свою допомогу країні.