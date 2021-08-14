Землетрус на Гаїті: число жертв зросло до 724

Число загиблих внаслідок землетрусу на Гаїті перевищило 720. Травми отримали майже три тисячі осіб.
Внаслідок потужного землетрусу на Гаїті загинуло щонайменше 724 людини, повідомив у неділю, 15 серпня, голова служби цивільного захисту країни Джеррі Чендлер. Крім того, 2,8 тисячі людей отримали поранення.
Землетрус магнітудою 7,2 стався на Гаїті у суботу, 14 серпня. Його епіцентр був розташований приблизно за 160 кілометрів від столиці Порт-о-Пренс. Через землетрус була оголошена загроза цунамі, але згодом її скасували.
Внаслідок землетрусу було зруйновано багато будинків. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами.
Влада Гаїті оголосила надзвичайну ситуацію на один місяць і заявила, що жертви і руйнування будівель зареєстровані у багатьох частинах країни. США уже запропонували свою допомогу країні.