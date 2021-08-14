Потужний землетрус на Гаїті: кількість загиблих зростає

Влада Гаїті вранці у неділю, 15 серпня, повідомляє про 304 загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався напередодні. Рятувальники знаходять в зруйнованих землетрусом будинках тіла загиблих і попереджають, що їх кількість збільшуватиметься. Сотні людей вважаються зниклими безвісти.

Влада Гаїті оголосила надзвичайну ситуацію на один місяць і заявила, що жертви і руйнування будівель зареєстровані у багатьох частинах карїни. США уже запропонували свою допомогу країні.

Вже не перший землетрус у Гаїті

Як повідомлялось, 14 серпня у Гаїті стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Його епіцентр був розташований приблизно за 160 кілометрів від столиці Порт-о-Пренс. Через землетрус була оголошена загроза цунамі, але згодом її скасували.

Республіка Гаїті розташована у західній частині однойменного острова у Карибському морі, на якому також знаходиться Домініканська республіка. 2010 року у Гаїті стався потужний землетрус, який забрав життя понад 300 тисяч людей.