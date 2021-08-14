 Потужний землетрус на Гаїті: кількість загиблих зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Потужний землетрус на Гаїті: кількість загиблих зростає

Рятувальники знаходять в зруйнованих землетрусом будинках тіла загиблих і попереджають, що їх число збільшуватиметься. Станом на зараз кількість жертв сягнула 304.

Наслідки землетрусу на Гаїті

Наслідки землетрусу на Гаїті

Влада Гаїті вранці у неділю, 15 серпня, повідомляє про 304 загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався напередодні. Рятувальники знаходять в зруйнованих землетрусом будинках тіла загиблих і попереджають, що їх кількість збільшуватиметься. Сотні людей вважаються зниклими безвісти.

Влада Гаїті оголосила надзвичайну ситуацію на один місяць і заявила, що жертви і руйнування будівель зареєстровані у багатьох частинах карїни. США уже запропонували свою допомогу країні.

Вже не перший землетрус у Гаїті

Як повідомлялось, 14 серпня у Гаїті стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Його епіцентр був розташований приблизно за 160 кілометрів від столиці Порт-о-Пренс. Через землетрус була оголошена загроза цунамі, але згодом її скасували. 

Республіка Гаїті розташована у західній частині однойменного острова у Карибському морі, на якому також знаходиться Домініканська республіка. 2010 року у Гаїті стався потужний землетрус, який забрав життя понад 300 тисяч людей. 

Дивитись відео 25:55

Тектонічний розлом біля Чорного моря: Стамбулу загрожує масштабна катастрофа. "Європа у фокусі" (20.07.2020)

Також за темою

People stand outside the residence of the Catholic bishop after it was damaged by an earthquake in Les Cayes, Haiti, Saturday, Aug. 14, 2021. (AP Photo/Delot Jean)

Землетрус на Гаїті: понад двісті загиблих 14.08.2021

Внаслідок потужного землетрусу на Гаїті зруйновані будинки. За попередніми даними, понад 200 людей загинули.

Rescue workers and local people try to save residents trapped in the debris of a collapsed building, in Izmir, Turkey, Friday, Oct. 30, 2020, after a strong earthquake in the Aegean Sea has shaken Turkey and Greece. Turkey's Disaster and Emergency Management Presidency said Friday's earthquake was centered in the Aegean at a depth of 16,5 kilometers (10.3 miles) and registered at a 6.6 magnitude.(AP Photo/Ismail Gokmen) |

У Туреччині стався потужний землетрус, є загиблі 30.10.2020

У турецькій провінції Ізмір через землетрус зруйновані будинки. Для грецького острова Самос оголошено попередження про цунамі.

Rescue crew members look for trapped victims at collapsed building at Padada market, in Padada Philippines December 15, 2019 in this still image obtained from social media video. VINCENT YAJ MAKIPUTIN/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Потужний землетрус на Філіппінах: є жертви 15.12.2019

Унаслідок потужних підземних поштовхів постраждав філіппінський острів Мінданао. Повідомляється про щонайменше одну загиблу та більше десяти поранених.

Реклама

Докладно

Олаф Шольц із журналістами DW

Що скаже Путіну кандидат у канцлери ФРН (відео)

Соціал-демократ Олаф Шольц - один з можливих наступників Анґели Меркель - в ексклюзивному інтерв'ю DW.  

Deutschland | LED-Glühbirne

Знижений тариф не електроенергію – соцзахист чи популізм?

В Україні знижують тариф на електроенергію для населення. Але за дорожчий струм для підприємств доведеться платити всім.  