 Землетрус на Гаїті: є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2021

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Новини

Землетрус на Гаїті: є жертви

Внаслідок потужного землетрусу на Гаїті зруйновані будинки. За попередніми даними, є загиблі та багато поранених.

Гаїті (архівне фото)

Гаїті (архівне фото)

Біля узбережжя Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2. Про це у суботу, 14 серпня, повідомила Геологічна служба США. Спершу було оголошено загрозу виникнення цунамі, але згодом її скасували. Внаслідок землетрусу загинуло кілька людей, повідомив прем'єр-міністр країни Аріель Анрі.

Портал "Gazette Haiti" повідомляє про щонайменше п'ятьох загиблих. Серед них у містечку Аквін загинуло двоє дітей у віці семи та дев'яти років. Окрім того, як пишуть місцеві ЗМІ, багато людей отримали поранення.

За даними видання "Haiti Press Network", у місті Ле-Ке на південному заході країни зруйновані будинки та готелі, під уламками опинилися люди. Лікарні у місті перевантажені травмованими. Також пошкоджені школи, церкви та інших будівлі.

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Епіцентр землетрусу був розташований приблизно за 160 кілометрів від столиці Порт-о-Пренс. Також експерти не виключають виникнення цунамі з хвилями до трьох метрів.

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