Гаїті: дружина вбитого президента повернулася зі США

Дружина вбитого президента Гаїті Жовенеля Моїза, Мартіна Моїз, повернулася до країни зі США, де вона лікувалася від отриманих під час замаху ран. Кадри повернення вдови президента поширив у ніч на неділю, 18 липня, гаїтянський новинний портал Haiti Libre. На поширених журналістами кадрах видно, що Мартіна Моїз одягнена в куленепробивний жилет та перебуває у супроводі охоронців.

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Як повідомлялося, 53-річний Жовенель Моїз був смертельно поранений під час нападу на його резиденцію в ніч на 7 липня. Його дружину доставили з пораненнями в лікарню в США. Слідчі сподіваються, що своїми свідченнями вона допоможе розкриттю вбивства.

Досі мало що відомо про мотиви вбивства гаїтянського президента. Натепер, за даними поліції, заарештовано двох громадян США, трьох гаїтян і 20 колумбійців, ще троє колумбійців були застрелені поліцією. Також затримані четверо охоронців Моїза. Ще 24 охоронці перебувають під слідством. Охоронці не постраждали під час нападу, тож це одразу посилило підозри в тому, що вони могли бути причетні до замаху на главу держави.

Колумбійці, очевидно, є найманцями, яким, за даними слідчих, було сказано, що метою нападу є арешт Моїза та передача його в руки Управління з боротьби з наркотиками США. Організатором нападу вважається Крістіан Еммануель Санон, гаїтянин, що проживає в американському штаті Флорида і називає себе лікарем.

Гаїті вважається найбіднішою країною в Латинській Америці. Після вбивства Моїза по всій країні прокотилася хвиля заворушень. На 26 вересеня у Гаїті заплановані президентські й парламентські вибори. Однак зараз можливість проведення голосування видається досить сумнівною через напружену ситуацію з безпекою.

Нині владу в країні тимчасово перебрала на себе рада міністрів Гаїті на чолі з прем'єром Клодом Жозефом. Він пообіцяв своєчасно провести вибори в країні.