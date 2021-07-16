 Гаїті: дружина вбитого президента повернулася зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Гаїті: дружина вбитого президента повернулася зі США

Після замаху Мартіна Моїз лікувалася від отриманих поранень у США. В аеропорту Порт-о-Пренса вдову президента Моїза супроводжували охоронці.

Вдова вбитого гаїтянського президента Мартіна Моїз

Вдова вбитого гаїтянського президента Мартіна Моїз прибула на Гаїті за посилених заходів безпеки

Дружина вбитого президента Гаїті Жовенеля Моїза, Мартіна Моїз, повернулася до країни зі США, де вона лікувалася від отриманих під час замаху ран. Кадри повернення вдови президента поширив у ніч на неділю, 18 липня, гаїтянський новинний портал Haiti Libre. На поширених журналістами кадрах видно, що Мартіна Моїз одягнена в куленепробивний жилет та перебуває у супроводі охоронців.

Читайте також: США відмовились надавати уряду Гаїті військову допомогу - ЗМІ

Як повідомлялося, 53-річний Жовенель Моїз був смертельно поранений під час нападу на його резиденцію в ніч на 7 липня. Його дружину доставили з пораненнями в лікарню в США. Слідчі сподіваються, що своїми свідченнями вона допоможе розкриттю вбивства.

Досі мало що відомо про мотиви вбивства гаїтянського президента. Натепер, за даними поліції, заарештовано двох громадян США, трьох гаїтян і 20 колумбійців, ще троє колумбійців були застрелені поліцією. Також затримані четверо охоронців Моїза. Ще 24 охоронці перебувають під слідством. Охоронці не постраждали під час нападу, тож це одразу посилило підозри в тому, що вони могли бути причетні до замаху на главу держави.

Колумбійці, очевидно, є найманцями, яким, за даними слідчих, було сказано, що метою нападу є арешт Моїза та передача його в руки Управління з боротьби з наркотиками США. Організатором нападу вважається Крістіан Еммануель Санон, гаїтянин, що проживає в американському штаті Флорида і називає себе лікарем.

Гаїті вважається найбіднішою країною в Латинській Америці. Після вбивства Моїза по всій країні прокотилася хвиля заворушень. На 26 вересеня у Гаїті заплановані президентські й парламентські вибори. Однак зараз можливість проведення голосування видається досить сумнівною через напружену ситуацію з безпекою.

Нині владу в країні тимчасово перебрала на себе рада міністрів Гаїті на чолі з прем'єром Клодом Жозефом. Він пообіцяв своєчасно провести вибори в країні.

DW.COM

Поліція виявила нових підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Моїза

Дотепер поліції вдалося виявити шістьох нападників. Слідчі заявляють, що вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза було замовним, і шукають організаторів.  

Поліція Гаїті: До вбивства президента країни причетні щонайменше 28 осіб

За даними поліції, 26 колумбійців і двоє американців гаїтянського походження причетні до вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза. 17 підозрюваних затримали. Вісьмох шукають.  

Також за темою

Journalists stand next to a yellow police cordon near the residence of Haiti's President Jovenel Moise after he was shot dead by unidentified attackers, in Port-au-Prince, Haiti July 7, 2021. REUTERS/Estailove St-Val NO RESALES. NO ARCHIVES

Вбивство президента Гаїті: заарештовані четверо охоронців Моїза 16.07.2021

Під час скоєного замаху на президента його охорона не постраждала. Загалом поліція підозрює в причетності до замаху 24 людей.

Haiti's President Jovenel Moise speaks during an interview in his office in Port-au-Prince, Haiti, Wednesday, Aug. 28, 2019. Moise told The Associated Press Wednesday that he will serve out his term despite rising violence, poor economic performance and months of protests over unresolved allegations of corruption in his predecessor’s administration. (AP Photo/Dieu Nalio Chery)

Поліція виявила нових підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Моїза 08.07.2021

Дотепер поліції вдалося виявити шістьох нападників. Слідчі заявляють, що вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза було замовним, і шукають організаторів.

Реклама

Докладно

Наслідки повені в селі Шульд, округ Арвайлер на заході Німеччини

Що варто знати про регіон Айфель у Німеччині

Це місце, що стало епіцентром катастрофи, завжди приваблювало туристів - і недарма, адже воно багато в чому особливе.  

Будівля Суду Європейського Союзу

"Газпрому" дозволили 50 відсотків потужностей газогону OPAL

Суд ЄС в Люксембурзі залишив в силі ухвалене 2019 року рішення про правила користування газопроводом OPAL.  