 Вбивство президента Гаїті: заарештовані четверо охоронців Моїза | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2021

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Вбивство президента Гаїті: заарештовані четверо охоронців Моїза

Під час скоєного замаху на президента його охорона не постраждала. Загалом поліція підозрює в причетності до замаху 24 людей.

Убивство президента Гаїті

Жовенель Моїз був убитий поблизу президентської резиденції

У рамках розслідування вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза заарештовані четверо співробітників його охорони. Про це повідомила у п'ятницю, 16 липня, поліція столиці країни, міста Порт-о-Пренс. Згідно з даними МВС, ще стосовно 24-х охоронців проводяться слідчі дії. Під час скоєного 7 липня нападу на президента Гаїті його охорона залишилася цілою й неушкодженою, що одразу викликало підозри в слідства щодо ймовірної причетності охоронців до вбивства лідера країни.

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Згідно з останніми даними, в рамках слідчих дій вже заарештовані 20 осіб, більшість з них - колумбійці. Організатором злочину вважається лікар-гаїтянин, який проживав в американському штаті Флорида. Його також затримали. Вбивство президента посилило побоювання щодо можливого погіршення ситуації в цій нестабільній і бідній карибській країні.

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53-річний Жовенель Моїз був смертельно поранений під час нападу на його резиденцію в ніч на 7 липня. Його дружину - Мартін Моїз доставили з пораненнями в лікарню в США, тепер її стан стабільний. Владу в країні тимчасово перебрала на себе рада міністрів Гаїті на чолі з прем'єром Клодом Жозефом. Чергові загальні вибори на Гаїті заплановані на 26 вересня. Жозеф обіцяє, що вони відбудуться своєчасно.

DW.COM

Влада Гаїті звернулася за військовою допомогою до США

Після вбивства президента Гаїті країна попросила США про військову допомогу для стабілізації ситуації. У країні утворився політичний вакуум. Сенат, не маючи кворуму, обрав в.о. президента свого спікера.  

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