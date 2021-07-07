Вбивство президента Гаїті: заарештовані четверо охоронців Моїза

У рамках розслідування вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза заарештовані четверо співробітників його охорони. Про це повідомила у п'ятницю, 16 липня, поліція столиці країни, міста Порт-о-Пренс. Згідно з даними МВС, ще стосовно 24-х охоронців проводяться слідчі дії. Під час скоєного 7 липня нападу на президента Гаїті його охорона залишилася цілою й неушкодженою, що одразу викликало підозри в слідства щодо ймовірної причетності охоронців до вбивства лідера країни.

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Згідно з останніми даними, в рамках слідчих дій вже заарештовані 20 осіб, більшість з них - колумбійці. Організатором злочину вважається лікар-гаїтянин, який проживав в американському штаті Флорида. Його також затримали. Вбивство президента посилило побоювання щодо можливого погіршення ситуації в цій нестабільній і бідній карибській країні.

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53-річний Жовенель Моїз був смертельно поранений під час нападу на його резиденцію в ніч на 7 липня. Його дружину - Мартін Моїз доставили з пораненнями в лікарню в США, тепер її стан стабільний. Владу в країні тимчасово перебрала на себе рада міністрів Гаїті на чолі з прем'єром Клодом Жозефом. Чергові загальні вибори на Гаїті заплановані на 26 вересня. Жозеф обіцяє, що вони відбудуться своєчасно.