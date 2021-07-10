 США відмовились надавати уряду Гаїті військову допомогу - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2021

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США відмовились надавати уряду Гаїті військову допомогу - ЗМІ

Наразі у Вашингтоні не планують надавати уряду Гаїті військову допомогу, повідомило видання New York Times з посиланням на неназваного представника уряду США.

Білий дім

США відхилили прохання влади Гаїті про надання військової допомоги для захисту ключових об'єктів інфраструктури, як-от аеропорт і морські порти. Про це в суботу, 10 липня, повідомило американське видання New York Times з посиланням на неназваного високопоставленого представника уряду США.

Сполучені Штати не планують надавати військової допомоги Гаїті "у цей час", заявив високопоставлений американський чиновник, якого цитує видання.

Раніше цього дня New York Times повідомило про прохання уряду Гаїті до адміністрації Джо Байдена надіслати військову допомогу для захисту ключових об'єктів інфраструктури. Водночас речниця Білого дому Джейн Псакі повідомила про готовність адміністрації Байдена допомогти гаїтянським слідчим у розслідуванні обставин убивства президента Гаїті Жовенеля Моїза. За словами Псакі, Вашингтон "якомога швидше" відрядить до Гаїті співробітників ФБР і міністерства національної безпеки.

Як нагадує AP, США вже вводили війська до Гаїті після вбивства президента у 1915 році. Військова окупація країни США після цього протривала тривала майже два десятиліття.

Політична криза в Гаїті

Вбивство гаїтянського президента спричинило виникнення політичного вакууму у країні. На посаду в.о. президента претендують двоє політиків. Нині керівництво державою взяв на себе прем'єр-міністр Клод Жозеф, якого підтримали військові та силовий апарат. "Я не зацікавлений у боротьбі за владу, - заявив Жозеф. - На Гаїті є лише один спосіб стати президентом - через вибори". Водночас на його адресу лунали закиди в захопленні влади. Понад 20 провідних політиків та представників громадськості закликали Жозефа до відставки.

Тим часом Сенат Гаїті призначив в.о. президента свого спікера Жозефа Ламбера, повідомляє у суботу, 10 липня, агентство dpa. При чому сам Сенат - верхня палата парламенту Гаїті - не має кворуму з січня 2020 року. Тому лишається незрозумілим, чи зможе Ламбер обійняти посаду. Політик висловив вдячність політичним інституціям, які висловили йому підтримку, і заявив, що хоче сприяти демократичній зміні влади у країні.

На вересень у Гаїті були призначені президентські та парламентські вибори.

Убивство президента

Нагадаємо, на резиденцію президента Гаїті ввечері 6 липня було здійснено напад. Жовенеля Моїза смертельно поранили. Поранили також першу леді Мартін Моїз. Вона перебуває на лікуванні у США.

Прем'єр-міністр Клод Жозеп оголосив надзвичайний стан. Він закликав громадян Гаїті зберігати спокій і не лінчувати підозрюваних, а передавати їх поліції. Днями поблизу поліцейської дільниці зібрався розлючений натовп. Спалили три автомобілі, які належали ймовірним нападникам. Кількох підозрюваних у нападі було затримано, ще кількох - вбито під час спецоперації з їхнього затримання.

DW.COM

Поліція Гаїті: До вбивства президента країни причетні щонайменше 28 осіб

За даними поліції, 26 колумбійців і двоє американців гаїтянського походження причетні до вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза. 17 підозрюваних затримали. Вісьмох шукають.  

Поліція виявила нових підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Моїза

Дотепер поліції вдалося виявити шістьох нападників. Слідчі заявляють, що вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза було замовним, і шукають організаторів.  

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