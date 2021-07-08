 Поліція Гаїті: До вбивства президента країни причетні щонайменше 28 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2021

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Новини

Поліція Гаїті: До вбивства президента країни причетні щонайменше 28 осіб

За даними поліції, 26 колумбійців і двоє американців гаїтянського походження причетні до вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза. 17 підозрюваних затримали. Вісьмох шукають.

Поліція неподалік від резиденції вбитого президента Гаїті Жовенеля Моїза

Поліція неподалік від резиденції вбитого президента Гаїті Жовенеля Моїза

Група осіб, яка вбила президента Гаїті Жовенеля Моїза, складалася з 26 колумбійців і двох американців гаїтянського походження. Вони ховалися в будинку в передмісті столиці країни Порт-о-Пренса. Стрілянина під час нейтралізації групи тривала до пізньої ночі. Про це заявив начальник національної поліції Гаїті Леон Шарль на пресконференції у п'ятницю, 9 липня.

Поліція Гаїті затримала 15 колумбійців і двох американців. Трьох учасників групи ліквідували, хоча напередодні правоохоронці заявляли про чотирьох вбитих підозрюваних. Восьмеро втекли, їх шукають. Шарль показав на пресконференції колумбійські паспорти, штурмові гвинтівки, мачете, рації та інше обладнання, овідомляє інформагенція "Інтерфакс".

Слідство вважає, що вбивство лідера країни має ознаки замовного злочину, і шукає організаторів. Нині перевіряють, чи були причетні до вбивства особисті охоронці президента.

Посольство Тайваню в Гаїті повідомило, що 11 підозрюваних у вбивстві президента затримали на його території під час обшуку. Гаїті - одна з країн, які визнають Тайвань як самостійну державу і підтримують із нею дипломатичні відносини.

Міністр оборони Колумбії Дієго Молано заявив, що, за попередньою інформацією, щонайменше шестеро колумбійців, які брали участь у вбивстві гаїтянського лідера, - відставні військовослужбовці. Він запевнив, що Богота співпрацюватиме з Гаїті для розслідування.

У Державному департаменті США повідомили, що підтримають Гаїті в розслідуванні.

Убивство президента

Нагадаємо, на резиденцію президента Гаїті напали ввечері 6 липня.Жовенеля Моїза смертельно поранили. Поранили також першу леді Мартін Моїз. Вона перебуває на лікуванні у США.

Прем'єр-міністр Клод Жозеп оголосив надзвичайний стан. Він закликав громадян Гаїті зберігати спокій і не лінчувати підозрюваних, а передавати їх поліції. Напередодні поблизу поліцейської дільниці зібрався розлючений натовп. Спалили три автомобілі, які належали ймовірним нападникам.

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Дотепер поліції вдалося виявити шістьох нападників. Слідчі заявляють, що вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза було замовним, і шукають організаторів.

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