 Вбивство президента Гаїті: поліція застрелила кількох підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2021

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Вбивство президента Гаїті: поліція застрелила кількох підозрюваних

Поліція Гаїті застрелила чотирьох підозрюваних у нападі на Жовенеля Моїза, ще двох затримали. Дані про підозрюваних не повідомляють.

Поліція Гаїті поряд з президентською резиденцією після вбивства Жовенеля Моїза

Поліція Гаїті поряд з президентською резиденцією після вбивства Жовенеля Моїза

Після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза місцеві правоохоронці застрелили чотирьох підозрюваних у нападі на главу держави, ще двох було затримано, повідомили в поліції Гаїті у середу, 7 липня.

Під час спецоперації з метою затримання підозрюваних у нападі, яка тривала у столиці Гаїті місті Порт-о-Пренс, зловмисникам вдалося захопити у заручники трьох поліцейських, але згодом їх звільнили. У поліції не повідомили інших даних про вбитих та затриманих підозрюваних, також не повідомляється про їхні мотиви, зазначає інформагенція AFP.

Жовенеля Моїза було вбито у ніч на 7 липня у його резиденції поряд з Порт-о-Пренсом. Напад здійснила група невідомих, які розмовляли іспанською та англійською мовами. Дружину президента Мартін Моїз поранили, вона зараз перебуває в лікарні в американському місті Маямі, її життю нічого не загрожує.

У посольстві Гаїті у Вашингтоні повідомили, що вбивство Моїза було "ретельно скоординованим нападом, здійсненим добре натренованою та важко озброєною групою". За даними місцевих ЗМІ, невідомі під час нападу на президентську резиденцію вдавали з себе представників американського Управління боротьби з наркотиками (DEA). У Держдепартаменті США натомість відкинули спекуляції щодо ймовірної причетності співробітників DEA до нападу як "абсолютно неправдиві", повідомляє агенція dpa.

Гаїті роками перебуває у глибокій політичній кризі, а вуличні протести проти президента Моїза в останні роки неодноразово паралізовували країну. Президентські та парламентські вибори, а також конституційний референдум заплановані у Гаїті на 26 вересня цього року.

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