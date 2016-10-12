Вбито президента Гаїті Жовенеля Моїза

Група невідомих нападників вбила президента Гаїті Жовенеля Моїза, повідомив у середу, 7 липня, прем'єр-міністр країни Клод Жозеп.

Напад на резиденцію президента країни було скоєно ввечері 6 липня. Моїз отримав несумісні з життям поранення. Під час нападу поранення отримала також і перша леді Мартін Моїз, вона госпіталізована, повідомляє інформагенція AP.

Жозеп засудив цей "гидкий, нелюдський та варварський акт", додавши, що поліція та інші компетентні відомства тримають ситуацію під контролем.

Це був не перший замах на Моїза, який обіймав посаду президента Гаїті з 2017 року. У жовтні 2018 року його обстріляли під час офіційної церемонії, але тоді глава держави не постраждав.