 Вбито президента Гаїті Жовенеля Моїза | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вбито президента Гаїті Жовенеля Моїза

Президент Гаїті Жовенель Моїз був смертельно поранений нападниками у своїй резиденції. Він очолював цю острівну країну в Карибському морі з 2017 року.

Жовенель Моїз вбитий нападниками

Жовенель Моїз вбитий нападниками

Група невідомих нападників вбила президента Гаїті Жовенеля Моїза, повідомив у середу, 7 липня, прем'єр-міністр країни Клод Жозеп.

Напад на резиденцію президента країни було скоєно ввечері 6 липня. Моїз отримав несумісні з життям поранення. Під час нападу поранення отримала також і перша леді Мартін Моїз, вона госпіталізована, повідомляє інформагенція AP.

Жозеп засудив цей "гидкий, нелюдський та варварський акт", додавши, що поліція та інші компетентні відомства тримають ситуацію під контролем.

Це був не перший замах на Моїза, який обіймав посаду президента Гаїті з 2017 року. У жовтні 2018 року його обстріляли під час офіційної церемонії, але тоді глава держави не постраждав.

Дивитись відео 00:53

Ураган на Гаїті: зйомки руйнувань дроном (12.10.2016)

Також за темою

Hassan Rouhani Präsident Iran

Президент Ірану звинуватив США та Ізраїль у причетності до вбивства фізика-ядерника 28.11.2020

За замахом на іранського фізика Мохсена Фахрізаде стояли США та Ізраїль, переконаний президент Ірану Хасан Роухані. Він також запевнив, що смерть вченого не зупинить напрямку технологічного руху Ірану.

FSB Gebäude in Moskau

Ще три вбивства: нове розслідування про агентів ФСБ, які стежили за Навальним 27.01.2021

Співробітники ФСБ, які стежили за Олексієм Навальним, можуть бути причетними ще до трьох вбивств, ідеться у новому розслідуванні Der Spiegel, груп Bellingcat та The Insider.

Symbolbild Beerdigung

Німеччина: сумна статистика насильства над жінками і мовчання суспільства 25.11.2020

25 листопада - Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. У Німеччині проблема стоїть особливо гостро. Щодня тут реєструють принаймні один замах на вбивство жінки з боку її партнера. Та чому мовчить суспільство?

Реклама

Докладно

Пляшки шампанського охолоджуються в льоді

Закон про шампанське - апофеоз імпортозаміщення в РФ

Ідеологія протекціонізму дедалі більше визначає дії влади Росії, вважає Андрій Гурков.  

Mercedes Benz GLK 220 CDI

"Дизельгейт": проти Daimler у ФРН подали прецедентний позов

Позов проти концерну Daimler має полегшити автовласникам отримання компенсації через "дизельний скандал".  