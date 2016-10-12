Поліція виявила нових підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Моїза

Гаїтянським слідчим вдалося встановити загалом шістьох нападників на президента країни Жовенеля Моїза, застреленого напередодні. Про це в четвер, 8 липня, заявив представник слідства під час пресконференції в столиці Порт-о-Пренс. За словами представника слідства, вбивство лідера країни має всі ознаки замовного злочину, тож ведуться пошуки організаторів.

Раніше повідомлялося, що поліція застрелила чотирьох нападників на президента й заарештувала ще двох.

Нагадаємо, напад на резиденцію президента країни було скоєно ввечері 6 липня. Моїз отримав несумісні з життям поранення. Під час нападу поранили першу леді Мартін Моїз, вона госпіталізована й перебуває на лікуванні в США.

Тим часом прем'єр-міністр Клод Жозеп оголосив надзвичайний стан на всій території країни. Він закликав громадян Гаїті зберігати спокій і не лінчувати підозрюваних, а передавати їх поліції. Напередодні поблизу поліцейської дільниці зібрався розлючений натовп. Три автомобілі, що належали ймовірним нападникам, підпалили.