 Влада Гаїті звернулася за військовою допомогою до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2021

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Новини

Влада Гаїті звернулася за військовою допомогою до США

Після вбивства президента Гаїті країна попросила США про військову допомогу для стабілізації ситуації. У країні утворився політичний вакуум. Сенат, не маючи кворуму, обрав в.о. президента свого спікера.

Акція протесту в Порт-о-Пренс після вбивства президента Гаїті, фото 8 липня

Акція протесту в Порт-о-Пренс після вбивства президента Гаїті

Влада Гаїті звернулася до США з проханням спрямувати до країни війська для захисту інфраструктурних об'єктів та стабілізації ситуації під час підготовки до виборів нового глави держави після вбивства президента Жовенеля Моїза. "Нам насправді потрібна допомога, і ми звернулися до наших міжнародних партнерів за допомогою", - заявив прем'єр-міністр країни Клод Жозеп агентству AP у п'ятницю, 9 липня.

Міністр з питань голосування та міжпартійних відносин Гаїті Матіас П'єрр повідомив CNN, що мова йде про обмежену кількість військовослужбовців - близько 500 осіб. "Група, що фінансувала найманців, хоче посіяти хаос у країні. Атака на запаси газу й аеропорт можуть бути частиною плану", - зазначив міністр.

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Також влада країни звернулася з проханням надати військову допомогу до ООН, зазначив П'єрр. Миротворча місія ООН перебувала у країні до 2019 року.

В адміністрації американського президента Джо Байдена поки що не виявили наміру спрямовувати військові підрозділи до країни. За словами речниці Білого дому Джен Псакі, Вашингтон найближчим часом направить до Гаїті співробітників ФБР та міністерства внутрішньої безпеки "для оцінки ситуації та того, як ми могли би допомогти".

Як нагадує AP, США вже вводили війська до Гаїті після вбивства президента у 1915 році. Військова окупація країни США після цього протривала тривала майже два десятиліття.

Сенат обрав в.о. президента свого спікера

Вбивство гаїтянського президента спричинило виникнення політичного вакууму у країні. На посаду в.о. президента претендують двоє політиків. Нині керівництво державою взяв на себе прем'єр-міністр Клод Жозеф, якого підтримали військові та силовий апарат. "Я не зацікавлений у боротьбі за владу, - заявив Жозеф. - На Гаїті є лише один спосіб стати президентом - через вибори". Водночас на його адресу лунали закиди в захопленні влади. Понад 20 провідних політиків та представників громадськості закликали Жозефа до відставки.

Тим часом Сенат Гаїті призначив в.о. президента свого спікера Жозефа Ламбера, повідомляє у суботу, 10 липня, агентство dpa. При чому сам Сенат - верхня палата парламенту Гаїті - не має кворуму з січня 2020 року. Тому лишається незрозумілим, чи зможе Ламбер обійняти посаду. Політик висловив вдячність політичним інституціям, які висловили йому підтримку, і заявив, що хоче сприяти демократичній зміні влади у країні.

На вересень у Гаїті були призначені вибори президентські та парламентські вибори.

Убивство президента

Нагадаємо, на резиденцію президента Гаїті ввечері 6 липня було здійснено напад. Жовенеля Моїза смертельно поранили. Поранили також першу леді Мартін Моїз. Вона перебуває на лікуванні у США.

Прем'єр-міністр Клод Жозеп оголосив надзвичайний стан. Він закликав громадян Гаїті зберігати спокій і не лінчувати підозрюваних, а передавати їх поліції. Напередодні поблизу поліцейської дільниці зібрався розлючений натовп. Спалили три автомобілі, які належали ймовірним нападникам. Кількох підозрюваних у нападі було затримано, ще кількох - вбито під час спецоперації з їх затримання

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