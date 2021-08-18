Кількість жертв землетрусу на Гаїті сягнула майже двох тисяч

Кількість загиблих унаслідок землетрусу магнітудою 7,2, що стався 14 серпня на Гаїті, досягла 1941 осіб, ще близько 9,9 тисячі осіб постраждали. Такі дані поширило у вівторок, 18 серпня, управління цивільного захисту країни. Днем раніше повідомлялося про 1419 загиблих від стихійного лиха, уточнює інформагенція dpa.

Багатьом постраждалим доводиться чекати медичної допомоги, оскільки система охорони здоров'я Гаїті не може впоратися з такою кількістю постраждалих. У результаті підземних поштовхів було повністю зруйновано близько 37 тисяч будинків та споруд, ще 47 тисяч будівель отримали пошкодження.

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Пошуково-рятувальну операцію тимчасово припинили через тропічний шторм "Грейс", який пронісся узбережжям Гаїті на початку тижня. Удар стихії припав саме на південно-західну частину країни, яка найбільше постраждала від землетрусу.

Востаннє землетрус схожої потужності на Гаїті було зафіксовано в січні 2010 року. Тоді внаслідок стихійного лиха загинуло близько 220 тисяч осіб.