 Кількість жертв землетрусу в Гаїті сягнула 1300 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2021

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Новини

Кількість жертв землетрусу в Гаїті сягнула 1300 осіб

У Гаїті зростає кількість жертв масштабного землетрусу. За офіційними даними, їх кількість сягнула 1300 осіб. Ще щонайменше 5700 людей отримали поранення.

Понад 7000 будівель у Гаїті було зруйновано внаслідок землетрусу

Понад 7000 будівель у Гаїті було зруйновано внаслідок землетрусу

Кількість жертв масштабного землетрусу в Гаїті, за офіційними даними, сягнула 1300 осіб. За інформацією відомства з захисту від катастроф, ще близько 5700 людей отримали травми. Як зазначається, кількість загиблих та поранених може й далі зростати.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 7,2 бала стався у Гаїті в суботу, 14 серпня. Його епіцентр розташовувався приблизно за 160 кілометрів від столиці країни Порт-о-Пренс. Через землетрус було оголошено загрозу цунамі, але згодом її скасували.

Унаслідок землетрусу було зруйновано житлові будинки, школи, лікарні, церкви та частину місцевої інфраструктури. Загалом, за даними місцевої влади, стихія зруйнувала понад 7000 споруд, ще 5000 зазнали ушкоджень. Прем'єр-міністр країни Аріель Анрі, який тимчасово виконує обов'язки президента країни, оголосив надзвичайний стан строком на місяць.

Рятувальні роботи та пошуки загиблих і поранених унаслідок землетрусу в Гаїті тривають

Рятувальні роботи та пошуки загиблих і поранених унаслідок землетрусу в Гаїті тривають

Вже не перший землетрус у Гаїті

Республіка Гаїті розташована у західній частині однойменного острова у Карибському морі, на якому також знаходиться Домініканська республіка. Гаїті вважається найбіднішою країною західної півкулі. Близько 4,4 мільйона від 11 мільйонного населення країни живе за межею бідності.

Нагадаємо, 2010 року на Гаїті стався потужний землетрус, який забрав життя понад 300 тисяч людей та позбавив даху над головою 1,5 мільйона осіб.

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