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Стамбул в снігу
Стамбул в снігуФото: Emrah Gurel/AP/picture alliance
КліматТуреччина

Стамбул засніжило: людей просять залишатися вдома

Степан Смишляєв
2 год. тому

Нетипові для лютого потужний снігопад, буревій та ожеледиця - губернатор Стамбула просить мешканців міста залишатися вдома.

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Губернатор Стамбула попередив у Twitter про наближення сніжної бурі: з 17:00 неділі, 5 лютого, жителі міста повинні відмовитися від участі у дорожньому русі без крайньої на те необхідності. В іншому повідомленні Алі Єрлікая написав, що поїздки на скутерах і мотоциклах заборонені до подальших розпоряджень - зараз їх не пускатимуть на дороги.

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Попередження про негоду - снігопад, дощ, буревій та ожелидицю - метеорологи поширили і щодо інших регіонів Туреччини. Засніжить Анталію та схід країни, прогнозують фахівці. Швидкість вітру може сягати 75 кілометрів на годину. Дощі та мокрий сніг також очікуються на Чорноморському узбережжі.

Зазвичай у лютому у Туреччині у середньому вдень температура повітря сягає +14 градусів за Цельсієм, вночі +5.

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