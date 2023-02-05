Стамбул засніжило: людей просять залишатися вдома

Губернатор Стамбула попередив у Twitter про наближення сніжної бурі: з 17:00 неділі, 5 лютого, жителі міста повинні відмовитися від участі у дорожньому русі без крайньої на те необхідності. В іншому повідомленні Алі Єрлікая написав, що поїздки на скутерах і мотоциклах заборонені до подальших розпоряджень - зараз їх не пускатимуть на дороги.

Читайте також: Google не монетизуватиме контент, що заперечує кліматичні зміни

Попередження про негоду - снігопад, дощ, буревій та ожелидицю - метеорологи поширили і щодо інших регіонів Туреччини. Засніжить Анталію та схід країни, прогнозують фахівці. Швидкість вітру може сягати 75 кілометрів на годину. Дощі та мокрий сніг також очікуються на Чорноморському узбережжі.

Зазвичай у лютому у Туреччині у середньому вдень температура повітря сягає +14 градусів за Цельсієм, вночі +5.