В.о. глави МВС України призначено главу Нацполіції Клименка

Виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ України став голова Нацполіції Ігор Клименко. Міністр Денис Монастирський загинув унаслідок авіакатастрофи у Броварах.

Кабінет міністрів України призначив очільника Національної поліції Ігоря Клименка виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ", - йдеться у його повідомленні в Telegram.

За словами Шмигаля, після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. "Міністерство внутрішніх справ - одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - додав він.



Призначений в.о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив на необхідності забезпечення стабільної роботи всіх структур МВС для безпеки кожного громадянина та країни загалом. "Перше, що ми маємо зробити, - це забезпечити стабільну роботу всіх органів та підрозділів МВС", - зауважив Клименко в ефірі національного телемарафону.

Щодо безпосередньо розслідування обставин авіакатастрофи, як сказав в.о. міністра, МВС спільно з іншими правоохоронними органами та Офісом генерального прокурора робить усе, "щоб найближчим часом визначити та встановити, чому ця катастрофа сталася". "Працюватимемо день і ніч, щоб на всі питання, які є в нас, у суспільства, ми могли дати чітку відповідь", - додав він.

Що наразі відомо про катастрофу у Броварах

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, а також державний секретар МВС Юрій Лубкович загинули в авіакатастрофі зранку 18 січня у Броварах на Київщині. За словами начальника головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, керівництво відомства летіло до Харківщини.

Перші кадри катастрофи, в якій загинув Монастирський To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Гвинтокрил ДСНС, на борту якого були керівники МВС і ще шестеро осіб, упав поруч з житловим будинком і дитячим садком в Броварах.

За інформацією ДСНС станом на 15:45, унаслідок катастрофи загалом загинули 14 людей, із них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Служба безпеки України розглядає три версії катастрофи: порушення правил польоту, технічна несправність, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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