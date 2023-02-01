Загибель очільників МВС в Броварах: у Авакова пройшов обшук

Правоохоронців цікавили контракти щодо закупівлі МВС гелікоптерів Super Puma, один з яких розбився у Броварах, повідомив ексміністр. Він висловив сумнів у доцільності обшуку, але зазначив, що слідчі поводилися коректно.

Слідчі органи провели обшук у колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова в ході розслідування падіння гвинтокрила Державної служби з надзвичайних ситуацій Super Puma в Броварах, внаслідок якого загинули 14 людей, зокрема і керівництво МВС. Про це Аваков повідомив у середу, 1 лютого, в Telegram.

За його словами, слідство цікавили контракти із закупівлі МВС гелікоптерів Super Puma (Airbus Helicopters H225), які укладалися в період, коли він очолював міністерство. Аваков зауважив, що контракт з Францією на постачання цих гвинтокрилів було укладено у рамках міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою України у 2018 році, він проходив аудит французького уряду та казначейства.

Окрім того, Аваков заявив, що "нічого, що відповідає інтересам слідтва, виявлено не було". Він додав, що слідчі "поводилися коректно", але поставив під сумнів доцільність проведення таких дій через те, що контракти були укладені шість років тому. "Ці гвинтокрили врятували і ще врятують тисячі життів. Я гордий тим, що брав участь в цьому проєкті", - заявив Аваков.

В коментарі виданню "Українська правда" він уточнив, що обшуки проводили Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань.

Загибель керівництва МВС

Гелікоптер Super Puma розбився біля дитячого садочка в Броварах Київської області 18 січня. Внаслідок падіння гвинтокрила загинули 14 людей, серед яких одна дитина, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, а також державний секретар МВС Юрій Лубкович. 25 людей, серед яких 11 дітей, - зазнали поранень.

Експертизи у справі ще не завершені - Клименко

СБУ розглядає декілька версій трагедії, серед яких - порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. За словами журналіста проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, раніше декілька європейських країн, зокрема, Норвегія і Польща, відмовились від використання Airbus Helicopters H225 через іншу авіакатастрофу, що сталася декілька років тому.

Як повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, співробітники МВС залучені до розслідування і вже "оглянули та перевірили величезний масив інформації", зокрема проглянули записи з відеокамер і зібрали свідчення громадян.

"Ще тривають експертизи, тому говорити про якусь версію передчасно. Усі версії, які були озвучені, залишаються робочими", - сказав він агенції "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи слідчі дії у Авакова, Клименко зазначив, що "є відповідні кримінальні провадження і правоохоронні органи роблять свою роботу".

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