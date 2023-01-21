У Києві попрощалися з загиблими керівниками МВС

Церемонія прощання відбулася в "Українському домі" у Києві. Жалобний захід відвідало керівництво української держави, зокрема президент Володимир Зеленський та прем'єр Денис Шмигаль.

У Національному центрі "Український дім" у Києві попрощалися з загиблими в авіакатастрофі в Броварах керівниками та співробітниками міністерства внутрішніх справ України. Проведені в суботу, 21 січня, жалобні заходи відвідав президент України Володимир Зеленський разом з дружиною, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Крім того, віддати останню шану загиблим прийшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Олексій Данілов та інші державні діячі, повідомляється на сторінці МВС України у Facebook.

"Всі вони висловили скорботні слова співчуття членам родин загиблих, їхнім друзям та колегам і однодумцям", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив кореспондент інформагенції "Інтерфакс-Україна", церемонія прощання розпочалася після 11 години, коли тіла загиблих в закритих трунах привезли в "Український дім", де зібралися родичі, колеги загиблих і журналісти. Сам жалобний захід за участю вищого керівництва країни відбувся стримано, під траурну музику, без виступів, лише з короткою біографічною інформацією про загиблих.

Володимир Зеленський з дружиною теж прийшли попрощатися з загиблими керівниками МВС Фото: NACHO DOCE/REUTERS

Також з боку Європейської площі була черга для співробітників МВС, а з боку Хрещатика були встановлені "рамки" для проходу в "Український дім" для людей, які хотіли попрощатися із загиблим керівництвом МВС. Як повідомив кореспондент агенції, люди вишикувалися в чергу завдовжки пів кілометра.

Нагадаємо, 18 січня внаслідок падіння гелікоптера поблизу дитсадка в місті Бровари загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступниця керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк та інші посадовці.

Загалом унаслідок трагедії загинули 14 людей, серед яких одна дитина, ще 25 осіб, з яких 11 дітей, постраждали.