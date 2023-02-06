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Українські школярі в німецькому КельніФото: Ina Fassbender/AFP/Getty Images
ОсвітаНімеччина

У ФРН продовжують навчатися 203 тисячі школярів з України

Ігор Бурдига
1 год. тому

В німецьких школах нині навчаються 203 тисячі дітей з України. Міністерства освіти обох країн обіцяють поглибити співпрацю в науці та професійній освіті.

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Станом на початок 2023 року в Німеччині продовжують навчання близько 203 тисяч українських дітей, які втекли від війни, повідомила в понеділок, 6 лютого, міністерка освіти та досліджень ФРН Беттіна Штарк-Ватцінгер (Bettina Stark-Watzinger).

"Звісно, в нас велике бажання, щоби ці діти не втратили зв'язок зі своєю батьківщиною. Тому ми пропонуємо їм викладання паралельно українською мовою. У великих містах місцеві українські організації відкрили недільні школи для дітей, а ще багато хто продовжує навчатись в українських школах дистанційно. Це, вочевидь, формує додаткове навантаження", - зазначила вона на спільному брифінгу з міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом у Києві.

Міністри освіти України Сергій Шкарлет і Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінгер у Києві
Сергій Шкарлет і Беттіна Штарк-Ватцінгер на брифінгу в Києві Фото: Arseniy Bortnyk/DW

Водночас український міністр зазначив, що дистанційне навчання - добровільний вибір батьків, які не хочуть втрачати зв'язок своїх дітей з українськими школами.

"Перезарахування оцінок з німецької освітньої системи відбувається за відпрацьованим механізмом і не викликає ніяких проблем", - запевнив він.

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Напрями співпраці

В українському міносвіти зазначають, що приїзд Штарк-Ватцінгер - перший за 10 років візит освітнього міністра Німеччини до України. Описуючи співпрацю обох країн в освітній сфері, українські чиновники відзначають передачу Києву шкільних автобусів, а також відкриття освітнього хабу в Лейпцигу, де українські школярі продовжують стаціонарне навчання за українською програмою.

Штарк-Ватцінгер у свою чергу повідомила про нещодавнє рішення німецького уряду спрямувати додатково 3,5 мільярда євро у земельні бюджети для освітньої, медичної та іншої соціальної підтримки біженців з України.

Крім шкільної освіти, міністри обох країн домовились про співпрацю в професійно-технічній освіті та науково-дослідницький сфері. "Ми будемо посилювати наукову співпрацю та будемо актуалізуватися на темах, які є важливим для України саме зараз: енергетика, виробництво зеленого водню. До того ж, Україні потрібно буде ще більше старанних рук і голів, щоб якомога швидше відбудувати країну, і дуже багато німецьких центрів професійної освіти готові надавати необхідну підтримку", - зазначила Штарк-Ватцінгер.

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