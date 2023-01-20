Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

В Україні почали готуватися до вступної кампанії до вищих навчальних закладів у 2023 року. Що треба майбутнім випускникам шкіл та абітурієнтам вже сьогодні?

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке раніше було передумовою для вступу в українські виші, вже другий рік поспіль не проводитиметься з огляду на безпекову ситуацію на тлі війни Росії. Замість ЗНО ті, хто захоче вступити до вишів, мають пройти мультипредметний тест. Про це міністр освіти і науки (МОН) Сергій Шкарлет повідомив на брифінгу у п'ятницю, 20 січня. "З огляду на ситуацію з безпекою ми моделюємо максимально безпечний вступ, враховуємо думку батьків і абітурієнтів і подаємо на розгляд Верховної Ради спільно узгоджену модель прийому в рамках удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ) зі вступу у 2023 році", - зауважив Шкарлет.

Читайте також: Школа під час війни: як змінився навчальний процес в Україні

Три години на завдання з трьох предметів

Тест складатиметься з двох обов'язкових предметів: українська мова та математика, а також одного предмета на вибір. Абітурієнт зможе вибрати з-поміж історії України, іноземної мови (англійська, французька, німецька або іспанська мова), фізики, хімії або біології. Тест триватиме 180 хвилин і складатиметься з трьох блоків, а час можна буде розподіляти за блоками самостійно.

Українська мова - серед обов'язкових предметів мультипредметного тесту Фото: Imago Images/Itar-Tass

"Складання мультипредметного тесту буде добровільним. Незалежно від обраного вступником додаткового предмету, позитивний результат мультипредметного тесту дозволить подавати заяву до вступу на будь-яку спеціальність", - повідомив генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти міністерства освіти і науки Олег Шаров.

Натомість державної підсумкової атестації (ДПА), яку зазвичай складають учні 11 класів шкіл та випускники закладів профтехосвіти та фахової передвищої освіти, цьогоріч не буде.

Бали національно мультипредметного тесту важливі, але не для всіх

У мультимедійному тесті буде по 30 тестових завдань з української мови, історії України, хімії та біології, з іноземних мов - 32 завдання, з математики - 22, фізики - 20 завдань. Новацією 2023 року під час складання тесту буде мінімальний прохідний бал, який дорівнює 10 відсоткам від максимальної кількості балів для кожного предмета. Вступники допускатимуться до конкурсного відбору на місця державного чи регіонального замовлення (бюджетні) у вишах, якщо матимуть конкурсний бал не менше ніж 130. При цьому максимальна кількість балів за тест - 200.

Але є винятки. Для дітей загиблих захисників України ця умова не застосовується. Для медичних спеціальностей мінімальний бал не може бути меншим за 150. Не менше аніж на 140 балів абітурієнт має скласти тест для правових, управлінських спеціальностей, а також спеціальностей галузей знань міжнародні відносини та фармація чи промислова фармація. До того ж, для вступу на мистецькі та спортивні спеціальності абітурієнти проходитимуть іще й творчий конкурс. Середній бал атестату під час вступу 2023 враховано не буде, повідомив Олег Шаров. Регіональний коефіцієнт, який заохочує випускників вступати до вишу свого регіону, буде враховано навесні, залежно від розвитку безпекової ситуації в країні.

Через безпекову ситуацію українські випускники здаватимуть не ЗНО, а мультипредметний тест Фото: Sofiia Bobok/AA/picture alliance

Окремі правила вступу будуть діяти до закладів військової освіти. Туди абітурієнти вступатимуть за особливими правилами, які ці виші встановлюватимуть самі. Загалом абітурієнти зможуть подавати до 20 заяв на вступ у виші, з яких не більше ніж п'ять заяв - на місця державного або регіонального замовлення.

Читайте також: ЗНО в Німеччині: українські випускники у часи війни

Абітурієнти з окупованих територій вступатимуть дистанційно

Міністр Сергій Шкарлет зазначив, що реєстрація на національний мультипредметний тест 2023 стартуватиме у квітні. Саме ж тестування планується провести на двох сесіях: основній і додатковій. Основна проходитиме у червні, додаткова - у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії. Пройти тестування українські учні зможуть і за кордоном. Де саме відкриються пункти - оголосять згодом.

Що стосується випускників з тимчасово окупованих територій, то вони зможуть вступити до вищих навчальних закладів дистанційно. "Ми погодили позицію, що всі пільгові категорії, абітурієнти з тимчасово окупованих територій, деокупованих територій матимуть можливість вступати за дистанційною моделлю", - додав Шкарлет.

Верховна Рада обіцяє проголосувати якнайшвидше

Проєкт порядку прийому до вишів у 2023 році на основі національного мультипредметного тесту міністерство розробило та вже передало на розгляд профільному комітету Верховної Ради. Депутати обіцяють проголосувати за документ на найближчому пленарному засіданні. Подібний мультипредметний тест здавали і минулорічні випускники, однак у 2022 році його розробляли в дуже короткі терміни. Тоді він наразився на критику батьків школярів. Зокрема, вони нарікали на відсутність предметів на вибір, тривалість, складність тестових завдань тощо.

Читайте також: Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів

Цього року міністерство разом з Українським центром оцінювання якості освіти запевняють, що значно удосконалили цей тест та заздалегідь підготували тренувальний матеріал, аби абітурієнти підготувалися до нього. "Ми виходимо з двох основних принципів цього року - це безпека і загальне збереження принципів ЗНО в умовах війни. Минулого року треба було швидко приймати рішення, і ми не могли забезпечити вступникам варіативність, зараз ми підготувалися і тепер вступники можуть вибирати для здачі один профільний предмет, який їм потрібен для вступу на обрану спеціальність", - сказала Юлія Гришина з профільного комітету парламенту.