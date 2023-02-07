Німці вважають Росію найбільшою загрозою для миру в світі

Близько 82 відсотків жителів ФРН назвали РФ країною, що становить найбільшу загрозу для миру в світі, свідчить дослідження Sicherheitsreport 2023. Два роки тому цей показник становив 32 відсотки.

Жителі Німеччини сприймають Росію як державу, яка найбільше загрожує миру на планеті в найближчі роки. У ході соціологічного опитування таку оцінку РФ дали 82 відсотки респондентів. Іще 60 відсотків опитаних вважають найнебезпечнішою країною Китай, 52 відсотки - Північну Корею, повідомили у вівторок, 7 лютого, соціологічний інститут Allensbach і Центр стратегії та вищого керівництва в Берліні, представляючи "Звіт про безпеку за 2023 рік" (Sicherheitsreport 2023).

Учасникам опитування віком від 16 років, проведеного в січні, пропонувалося вибрати зі списку, в якому було 14 держав, одну або декілька країн, які становлять найбільшу загрозу для миру в світі, або назвати свої варіанти.

Німців найбільше турбують війна та інфляція

Крім того, з'ясувалося, що мешканців Німеччини зараз найбільше турбують війна в Україні та інфляція - ці пункти відзначили понад 80 відсотків респондентів.

Приблизно 57 відсотків учасників опитування стривожені прірвою між багатими та бідними, яка збільшується. Ще стільки ж - можливою новою хвилею біженців у Європі. Трохи більше половини опитаних заявили, що стурбовані змінами клімату та проблемами у сфері енергопостачання. Пандемію коронавірусу вказала лише невелика кількість опитаних жителів ФРН.

Підсумки дослідження засвідчили й різне сприйняття жителями західних і східних федеральних земель відносин зі США та Росією, яке все ще залишається більш як через 30 років після возз'єднання Німеччини. На заході країни кожен другий опитаний (50 відсотків) вважає Сполучені Штати надійним союзником, тоді як на сході лише кожен четвертий (26 відсотків). Тим часом РФ вважають серйозною загрозою 84 відсотки мешканців західних земель та 73 відсотки - східних.

Два роки тому результати аналогічного опитування значно відрізнялися від нинішніх. У 2021 році 32 відсотки респондентів серед найбільших загроз світопорядку назвали Росію, 46 відсотків - Китай і 58 відсотків - Північну Корею.

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