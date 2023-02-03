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Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Марбурзі
Олаф Шольц під час виступу в МарбурзіФото: Nadine Weigel/Dpa/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Шольц: Кремль зробив НАТО приводом для власного "розширення"

Олександра Іванова | Ольга Журавльова
37 хв. тому

Володимир Путін давно задумував силове розширення території РФ і використав переговори Києва про ймовірне приєднання до НАТО як привід для нападу, переконаний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві до розв'язання Росією повномасштабної війни проти України канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевняв його, що вступ України до НАТО "ще 30, 40 років не стоятиме на порядку денному", але переговори між Києвом і Брюсселем були для Путіна лише "приводом для давно задуманого плану силового розширення території Росії". Таку заяву Шольц зробив під час зустрічі з гостями заходу "Громадянський діалог" у Марбурзі ввечері 2 лютого.

Канцлер ФРН спростував думку одного зі слухачів заходу про те, що Росію нібито "спровокувало" на вторгнення в Україну розширення Північноатлантичного альянсу на схід. Шольц наголосив, що НАТО є оборонним союзом, а у зв'язку з російським вторгненням в Україну "не потрібно прикидатися, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом".

Зазначимо, що за результатами соціологічного опитування Cemas, у жовтні 2022 року майже кожен п'ятий житель Німеччини (19 відсотків) вірив, що загарбницька війна Росії була "безальтернативною реакцією на провокації НАТО". 

Шольц: Будемо уникати ескалації, що веде до війни РФ і НАТО

Німеччина докладатиме всіх зусиль, щоб уникнути ескалації, яка призведе до війни між Росією та НАТО, заявив також Шольц.

"Війна між НАТО і Росією була би жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не сталося", - сказав він.

Шольц зауважив, що є великим прихильником дипломатії, і саме тому є одним із небагатьох, "хто повсякчас розмовляє з Путіним телефоном". Але поки Росія не виведе свої війська з України, надання підтримки країні, на яку напали, є правильним рішенням, додав канцлер ФРН.

Раніше того ж дня Путін, коментуючи під час пам'ятних заходів з нагоди 80-річчя Сталінградської битви рішення Берліна передати Україні бойові танки Leopard 2 і дозволити реекспорт іншим країнам, сказав: "Неймовірно, але факт: нам знову погрожують німецькими танками "Леопард".

Тим часом користувачі соціальних мереж, коментуючи висловлювання Путіна у Волгограді, нагадали, що танки Leopard були розроблені та прийняті на озброєння німецькими збройними силами (Бундесвер) у середині 1960-х років. Відповідно, під час Другої світової війни загрожувати Росії вони ніяк не могли.

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