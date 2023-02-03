Опитування: більшість німців підтримує надання танків Києву

Нове соціологічне дослідження німецького інституту Infratest dimap майже цілком присвячене війні РФ проти України. Що думають німці про постачання танків Києву, загрози для Німеччини, вступ України до ЄС і НАТО?

Жителів Німеччини більше турбує доля українців, ніж можливе погіршення власного економічного становища. Про це свідчить опитування соціологічного інституту Infratest dimap, проведене на замовлення першого каналу телебачення ФРН (ARD). Його результати були оприлюднені ввечері в четвер, 2 лютого.

Так, тривогу за життя українців в умовах війни відчувають 82 відсотки опитаних. А ось погіршення економічної ситуації в Німеччині внаслідок війни, а отже, і своєї власної, побоюються 68 відсотків.

Німці перестали панікувати

Примітно, що ця частка стала на 12 відсотків меншою, ніж була в квітні, коли багато хто в Німеччині панікував через загрозу залишитися без російських енергоносіїв.

Практично не змінилася частка опитаних, які вважають, що Росія здатна напасти й на інші європейські країни у разі, якщо їй вдасться завоювати Україну. Такої точки зору дотримуються 60 відсотків німців. Водночас 59 відсотків респондентів побоюються прямого втягування Німеччини в бойові дії. Це показник у порівнянні з жовтнем минулого року зріс на три відсоткових пункти. Останнім часом Берлін вирішив передати Києву нові види озброєнь, зокрема БМП Marder та бойові танки Leopard-2.

Читайте також: Пісторіус: Танки для України не роблять ФРН учасницею війни

Постачання танків Києву - правильне рішення

44 відсотки німців підтримують постачання німецьких озброєнь Києву, 15 відсотків вважають такі дії недостатніми, 35 відсотків - надмірними. Частка тих, хто називає помилковим рішення Берліна постачати танки (39 відсотків), істотно менша, ніж тих, хто його схвалює (52 відсотки).

Особливо багато противників надання Україні танків серед прихильників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - 80 відсотків. Серед лібералів, що входять до правлячої коаліції і яких представляє міністр фінансів, їх теж більше, але ненабагато - 53 проти 43 відсотків. Натомість Зелені віцеканцлера та голови МЗС країни переважною більшістю "за" - 86 проти 10 відсотків.

АдН - єдина з представлених у Бундестазі партій - утримується від однозначного засудження російської агресії проти України. Партію було засновано рівно 10 років тому - 6 лютого 2013 року. Той факт, що праві популісти з розумінням ставляться до дій Кремля, позитивно оцінюють лише 16 відсотків опитаних німців.

Але і загальний курс уряду канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо війни Росії проти України більшість оцінює, скоріше, критично (59 відсотків). 58 відсотків опитаних вважають, зокрема, що німецький уряд не робить достатніх дипломатичних зусиль, спрямованих на врегулювання військового конфлікту. Водночас три чверті опитаних називають запроваджені проти Росії санкції правильними або навіть виступають за їхнє розширення.

Читайте також: Шольц планує надалі розмовляти з Путіним задля припинення війни в Україні

Німці за вступ України до ЄС і НАТО

58 відсотків німців підтримують довгострокову перспективу приєднання України до Європейського Союзу. Частка скептиків становить 31 відсоток.

Прихильників приєднання України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) - 51 відсоток, противників - 39 відсотків.

Ще в 2014 році приєднання України до ЄС підтримували близько половини німців, а до НАТО - менше третини, натомість 60 відсотків були проти.

Читайте також: Членство в ЄС: Україна розраховує почати переговори наприкінці 2023 року