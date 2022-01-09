У ФРН генсек правлячої партії закликав не змішувати "ПП-2" з політикою

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert) закликав не змішувати ситуацію навколо газопроводу "Північний потік-2" ("ПП-2") та розбіжності з Москвою у політичній сфері, а також з питаннями щодо захисту прав людини.

"Північний потік-2", так би мовити, майже підключений до мережі, і лише відсутність юридичних дозволів перешкоджає остаточному початку роботи. На певному етапі в таких дискусіях потрібен мир із політичного та правового погляду", - сказав Кюнерт в інтерв'ю агентству Reuters, опублікованому в суботу, 8 січня.

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Кюнерт зазначив, що "ПП-2" не варто змішувати із реакцією на "розбіжності між Росією та Україною". У плані цих питань у Берліна є чітка позиція та дипломатична стратегія, наголосив політик.

Суперечливий "Північний потік-2"

Газогін "ПП-2", призначений для транспортування російського газу до Європи по дну Балтійського моря, готовий до введення в експлуатацію, заявив наприкінці грудня 2021 року голова правління російського газового монополіста "Газпром" Олексій Міллер.

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У Німеччині, однак, як і в Євросоюзі загалом, поки що немає єдиної думки про допустимість початку роботи газопроводу. Противники проєкту побоюються, що через нього посилиться енергетична залежність ЄС від Росії, і вважають за необхідне накласти на РФ санкції, у тому числі за створення напруженості на українському кордоні, відмовившись від запуску "Північного потоку-2".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), так само, як і Кюнерт, який представляє партію СДПН, неодноразово наголошував, що вважає "Північний потік-2" суто економічним проєктом, не пов'язаним із геополітикою. Аналогічну позицію займала його попередниця на посаді глави уряду Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

Водночас віцеканцлер ФРН, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck) не виключив можливості зупинення проєкту залежно від розвитку конфлікту навколо України.

Сертифікація "Північного потоку-2"

У середині грудня голова Федерального агентства з мереж (BNetzA) у Бонні Йохен Гоманн (Jochen Homann) заявив, що у перші шість місяців 2022 року остаточного рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" ухвалене не буде. Агентство призупинило процес сертифікації нового газопроводу в листопаді, відзначивши, що її відновлення можливе лише після того, як оператор Цуг, що базується в однойменному швейцарському місті, надасть необхідні документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.

Процес сертифікації, розрахований на чотири місяці, мав завершитись у січні 2021 року. Однак, оскільки час призупинення в строк не зараховується, ті, що залишилися менш ніж два місяці, почнуть відраховувати лише після відновлення цього процесу.

За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації, ймовірно, затягнеться до другої половини 2022 року.