Коронавірус і "Північний потік-2": що загрожує світовій економіці 2022 року

У 2021 році світова економіка оговталася від спаду, спричиненого пандемією, але в другому півріччі її зростання сповільнилося через нові спалахи ковіду. Свою роль відіграли і розриви глобальних ланцюжків поставок, брак робочої сили та повільні темпи вакцинації від коронавірусу, особливо в країнах, що розвиваються.

Через уповільнення економічного зростання Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) трохи знизили свої прогнози на поточний рік. Їхній прогноз на наступний рік поки що залишається чинним. Проте, як попереджають експерти, поширення нових варіантів коронавірусу може сповільнити зростання економіки. Водночас пандемія - не єдиний ризик, який триматиме інвесторів у напруженні у 2022 році.

Стійкі до вакцин варіанти коронавірусу

У листопаді фінансові ринки у всьому світі охопила паніка: у Південній Африці зафіксували новий варіант коронавірусу омікрон. Інфекція, що швидко поширюється, обрушила біржові індекси. Близько тижня ринки коливалися, доки інвестори намагалися оцінити економічні наслідки нової мутації. Уряди різних країн посилили антиковідні обмеження, щоб утримати поширення потенційно небезпечного варіанта.

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Поки дослідники вивчають омікрон, про який усе ще недостатньо даних, стратеги JP Morgan - одного з найбільших банків світу - вважають, що цей варіант, хоч і передається швидше за дельту, не є таким смертоносним, як його попередник.

Новий варіант коронавірусу омікрон суттєво сповільнив світові ринки

Але навіть якщо омікрон не стане великою перешкодою на шляху економічного зростання, такою перешкодою може стати наступний варіант коронавірусу. Експерти попереджають: якщо загальна вакцинація провалиться, то поява резистентних до вакцин мутацій коронавірусу може призвести до нових локдаунів.

Якщо пандемія затягнеться, то протягом найближчих п'яти років світовий ВВП може скоротитися на 5,3 трильйона доларів порівняно з поточним прогнозом, попереджала у жовтні головна економістка МВФ Гіта Гопінат. За її словами, головним пріоритетом політиків має стати повна вакцинація 40 відсотків населення кожної країни у поточному році та 70 відсотків - до середини наступного. Однак поки що в країнах з низьким доходом повністю вакциновано лише менше п'яти відсотків населення.

Глобальна криза логістики

Збої в ланцюгах поставок відіграли ключову роль в уповільненні цьогорічного економічного зростання. Проблеми з перевезеннями, брак контейнерів та різке зростання попиту після зняття пандемійних обмежень призвели до нестачі компонентів та сировини.

Автомобільна промисловість виявилася серед найбільш постраждалих через спад виробництва в Єврозоні, зокрема й у Німеччині. Автовиробникам довелося скоротити виробництво через дефіцит комплектувального обладнання, насамперед напівпровідників.

І хоча є ознаки того, що проблеми з поставками частково вирішаться у зв'язку з падінням цін на транспортування та зростанням експорту мікросхем, експерти очікують, що збої в ланцюгах поставок надалі стримуватимуть економічне зростання і наступного року.

Криза логістики - одна з причин економічних проблем 2021 року

"Ми припускаємо, що у 2022 році ситуація не покращиться - доти, доки у 2023-му не будуть розгорнуті нові необхідні потужності морських перевезень або доки ланцюги поставок не переорієнтують на "ніаршоринг" (перенесення частини виробництва до сусідніх регіонів - Ред.)", - зазначив у розмові з DW Франк Соботка (Frank Sobotka), виконавчий директор транспортно-логістичної компанії DSV Air & Sea Germany.

Зростання інфляції

Нестача сировини та компонентів у сукупності з високими цінами на енергоносії призвела до того, що інфляція в Єврозоні оновила багаторічні максимуми. Це викликало тривогу глобальних інвесторів, які побоюються, що центральні банки будуть змушені передчасно підвищити відсоткові ставки, щоб стримати зростання цін.

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) стверджує, що зростання цін викликане тимчасовими факторами, такими як недостатній обсяг постачання, зростання цін на енергію та ефект бази. Як очікують в ЄЦБ, інфляція знизиться, щойно буде згладжено наслідки глобального дисбалансу між попитом і пропозицією. Оскільки збої в ланцюжках постачань триватимуть довше, ніж передбачалося раніше, інфляція, як очікується, зростатиме в Європі протягом більшої частини 2022 року.

Ще більше зростають побоювання з приводу інфляції у США, де стрімке відновлення економіки, зокрема за допомогою потужних бюджетних стимулів, відбувається на тлі нестачі робочої сили та поставок. Федеральна резервна система США розглядає можливість згорнути програму стимулювання економіки та скоротити викуп облігацій.

Атака Китаю на технологічні компанії

Уповільнення зростання другої найбільшої економіки у світі - китайської - безумовно, додасть турбот інвесторам у 2022 році. Важкоатлет азійської економіки в 2020 році допоміг світу вибратися з рецесії, викликаної пандемією: це була єдина велика економіка, яка виросла. Як очікується, в поточному році вона зросте приблизно на вісім відсотків, що зробить Китай державою з великою економікою, яка зростає найбільше, після Індії.

Проте відновлення економіки гальмують жорсткі заходи Пекіна щодо китайських технологічних гігантів, включаючи Alibaba і Tencent, перевантажених боргами компаній нерухомості - таких як Evergrande і Kaisa, а також індустрії приватної освіти. В ОЕСР прогнозують, що зростання ВВП Китаю в 2022 році становитиме трохи більше ніж п'ять відсотків.

Жорсткі заходи Пекіна щодо технологічних компаній сповільнюють зростання економіки Китаю

Великим ризиком для світової економіки залишиться й бажання Пекіна дотримуватися політики "нульової терпимості" до COVID-19, яка понад рік утримувала країну в ізоляції та передбачає введення жорстких обмежень навіть після виявлення хоча б одного випадку зараження.

"Північний потік - 2" та напруженість у відносинах з Росією

Крім того, зростає напруженість у відносинах між Заходом та Росією. Вашингтон застеріг Москву від вторгнення в Україну на тлі масштабного стягування військ РФ до українського кордону. США та Євросоюз обговорюють запровадження нових економічних санкцій щодо Кремля, включаючи відмову від введення в експлуатацію суперечливого газопроводу "Північний потік - 2".

"Напруження між США та Росією є величезним ризиком, який може призвести до того, що східні союзники НАТО опиняться на порозі війни", - зауважив у розмові з DW Едвард Моя, старший фінансовий аналітик торгової інтернет-платформи OANDA.

"Якщо США та Європа зупинять "Північний потік - 2", це може призвести до світової кризи енергоносіїв, через яку ціни на нафту можуть зрости до 100 доларів за барель, - вважає експерт. - Зростання цін на енергоносії може стати соломинкою для центральних банків у всьому світі, які внаслідок цього прискорять повернення до більш жорсткої грошово-кредитної політики".

Відносини США та Китаю теж різко загострилися - через Тайвань. Китай вважає Тайвань бунтівною провінцією, яка у разі потреби має бути об'єднана з КНР військовим шляхом. Водночас США демонстративно висловлюють підтримку адміністрації Тайваню. Крім того, у Білому домі оголосили дипломатичний бойкот Зимової олімпіади у Пекіні за "геноцид у Сіньцзяні та інші порушення прав людини". Китай у відповідь пригрозив, що США "заплатять" за це рішення.