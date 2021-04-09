BMW змушений зупиняти роботу заводів через дефіцит мікрочипів

Ще один завод німецького автовиробника BMW змушений призупинити свою роботу. Наступного тижня завод компанії у місті Регенсбург тимчасово не працюватиме через нестачу напівпровідникових мікрочипів, повідомила речниця BMW галузевому виданню Automobilwoche 23 липня.

Протягом усього тижня робота заводу буде повністю зупинена. Після цього на заводі BMW у Регенсбурзі розпочнеться літня пауза у роботі, яка триватиме ще один тиждень.

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Раніше цього тижня чотири дні вимушено не працював завод автовиробника у Лейпцигу. А наступного тижня цей завод також буде зачинено через літню паузу.

Раніше BMW повідомляв про проблеми з виробництвом через нестачу напівпроводникових чипів. Окрім заводів у Лейпцигу та Регенсбурзі, дефіцит цих матеріалів спостерігається також на заводах BMW у Дінгольфінгу, в англійському Оксфорді, а також на заводах Magna Steyr в Австрії та VDL Nedcar у Нідерландах, які виробляють автомобілі BMW на умовах підряду.

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Нагадаємо, на початку червня німецький концерн Bosch відкрив у Дрездені високотехнологічний завод з виробництва напівпровідників.