 BMW змушений зупиняти роботу заводів через дефіцит мікрочипів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2021

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Новини

BMW змушений зупиняти роботу заводів через дефіцит мікрочипів

Через нестачу напівпровідникових мікрочипів автовиробник BMW призупиняє роботу заводу у Регенсбурзі. Раніше з цих же причин чотири дні не працював завод у Лейпцигу.

Завод BMW у Регенсбурзі

Завод BMW у Регенсбурзі

Ще один завод німецького автовиробника BMW змушений призупинити свою роботу. Наступного тижня завод компанії у місті Регенсбург тимчасово не працюватиме через нестачу напівпровідникових мікрочипів, повідомила речниця BMW галузевому виданню Automobilwoche 23 липня.

Протягом усього тижня робота заводу буде повністю зупинена. Після цього на заводі BMW у Регенсбурзі розпочнеться літня пауза у роботі, яка триватиме ще один тиждень.

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Раніше цього тижня чотири дні вимушено не працював завод автовиробника у Лейпцигу. А наступного тижня цей завод також буде зачинено через літню паузу.

Раніше BMW повідомляв про проблеми з виробництвом через нестачу напівпроводникових чипів. Окрім заводів у Лейпцигу та Регенсбурзі, дефіцит цих матеріалів спостерігається також на заводах BMW у Дінгольфінгу, в англійському Оксфорді, а також на заводах Magna Steyr в Австрії та VDL Nedcar у Нідерландах, які виробляють автомобілі BMW на умовах підряду.

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Нагадаємо, на початку червня німецький концерн Bosch відкрив у Дрездені високотехнологічний завод з виробництва напівпровідників.

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