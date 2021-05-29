Світова вітроенергетика: ділові настрої досягли максимуму

Пандемія ковіду жодним чином не загальмує розвиток світової вітроенергетики, радше навпаки: оптимізм в галузі досяг максимальних позначок з 2018 року. У найближчі два роки очікується високий попит в Азії, швидке зростання зацікавленості в розбудові вітропарків на суходолі та в морі в Північній Америці, подальше нарощування потужностей в Європі, вихід Німеччини з недавньої кризи вітряної генерації. Водночас на найближчі три роки прогнозується суттєве збільшення ролі галузі у виробництві "зеленого" водню.

Про це свідчить опублікований 9 червня індекс ділових настроїв у світовій вітроенергетиці WEtix (WindEnergy trend:index). Його з 2018 року раз у півріччя вираховує найбільший у світі галузевий промисловий ярмарок WindEnergy Hamburg в Гамбурзі спільно зі спеціалізованим маркетинговим інститутом wind:research в Бремені. У нинішньому, вже сьомому поспіль онлайн-опитуванні, взяли участь близько 500 представників галузі з різних країн - як розробники й виробники обладнання (генераторів, лопатей, веж, фундаментів), так і оператори наземних (оншорних) і/або морських (офшорних) вітропарків.

Вітроенергетика в Азії: найкращі перспективи

Один з ключових висновків з актуального індексу WEtix полягає в тому, що опитані ось уже четвертий рік поспіль учасники ринку вбачають найсприятливіші правові, політичні та соціальні передумови для розвитку вітроенергетики в Азії. Причому зараз оптимізм представників галузі на максимумі. Все це може перекреслити плани країн-експортерів викопних енергоносіїв, які роблять ставку на значне збільшення експорту своєї сировини, особливо вугілля, в цей регіон.

Тут ще варто розуміти, що індекс лише незначно відзеркалює ситуацію з розвитком вітроенергетики на найбільшому азійському ринку - китайському, оскільки респондентів з Китаю було мало, а влада КНР сильно обмежує діяльність іноземних компаній з цієї галузі в Китаї. Тож реальні масштаби розвитку вітроенергетики в Азії можуть виявитися, якщо враховувати амбітні плани Пекіна в галузі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), ще більшими, ніж цього очікують учасники опитування.

Вітропарк в пустельній частині регіону Синьцзян у Китаї

Розвиток вітроенергетики в США: Байден вселив надію на бум вітропарків

Помітним виявилося й різке зростання оптимізму щодо розвитку вітроенергетики в Північній Америці. У порівнянні з попереднім опитуванням, проведеним восени 2020 року, вдвічі покращилася оцінка поточної ситуації з наземними вітропарками та втричі - з морськими. Піковими виявилися також прогнози на найближчі два роки. Така зміна настроїв - очевидна реакція галузі на обрання президентом США Джо Байдена, який не тільки повернув свою країну до Паризької кліматичної угоди, а й оголосив широкомасштабне екологічне реформування американської економіки.

Вітропарк в американському штаті Каліфорнія

Перелом настроїв стався і в Німеччині, де в 2019 році індекс сильно пішов в мінус унаслідок сповільнення процесу установки нових вітряків, особливо на суші, що передовсім пояснювалося частішими конфліктами з жителями довколишніх населених пунктів. Але тепер ділові настрої на німецькому ринку знову поліпшуються, особливо під час оцінки перспектив на найближчі два роки, а прогноз розвитку морських вітропарків взагалі виявився на максимумі.

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Проте щодо поточної ситуації та перспектив як наземної, так і морської німецької вітроенергетики учасники опитування, як і раніше, дають значно стриманіші оцінки, ніж загалом для європейського ринку. Тож Німеччина, яка зробила за перші два десятиліття цього століття потужний ривок у розвитку вітряної енергетики, нині зовсім не належить до лідерів галузі, оскільки за динамікою значно відстає як від деяких інших країн Євросоюзу, так і від США, а особливо від низки азійських держав.

Ставка на електроліз і "зелений" водень

Ще один важливий висновок з опитування: понад половини його учасників (53 відсотки) вважають "високою" і "дуже високою" ймовірність того, що в найближчі три роки виробництво "зеленого" водню буде відігравати суттєву роль у світовій вітроенергетиці.

В Майнці (ФРН) вітряну енергію вже застосовують для отримання "зеленого" водню шляхом електролізу

Якщо додати до цього ще й тих, хто оцінює таку ймовірність як "середню" (близько 20 відсотків), то стає очевидним: вже майже три чверті представників галузі вважають, що вітроенергетика зможе і буде направляти надлишок виробленої нею електроенергії на отримання "зеленого" водню шляхом електролізу води.

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А це, своєю чергою, може перекреслити плани того ж російського "Газпрому" налагодити великомасштабні поставки водню в Німеччину та інші країни ЄС, але виробляти його з природного газу, а не за допомогою відновлюваних джерел енергії. Такий водень фахівці називають "сірим".

Перспективи виробництва "зеленого" водню в України

Неабиякі перспективи щодо виробництва "зеленого" водню має й Україна, однак для цього потрібно значно розширити виробництво електроенергії з відновлювальних джерел. Раніше в міністерстві економіки й енергетики Німеччини вказували на величезний природний потенціал України, а саме можливість отримання 2173 мільярдів кіловат-годин з енергії вітру і 99 мільярдів кіловат-годин з енергії сонця щорічно. Частину цієї електроенергії можна було б спрямувати на виробництво "зеленого" водню.

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Тим часом в Україні спостерігається різке зростання обсягів електроенергії, виробленої з ВДЕ. На це вказує оприлюднений 28 травня звіт Національної комісії з держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Згідно з ним, у 2020 році в Україні було вироблено до 10,2 мільярда кіловат-годин електроенергії з відновлюваних джерел у порівнянні з 5,6 мільярда кіловат-годин у 2019 році, тобто майже вдвічі більше.

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