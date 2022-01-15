Німецькі експерти закликають владу ФРН змінити політику щодо Росії

Німецькі експерти закликали уряд Німеччини "докорінно" змінити політику щодо Росії. У той час як російська армія стоїть поблизу українського кордону, переговори з РФ щодо безпеки не змогли подолати конфлікт навколо України, наголошується у відкритому листі 73 фахівців з питань Східної Європи та політики безпеки,опублікованому в п'ятницю, 14 січня, інтернет-виданням Zeit Online.

Співавтори листа розкритикували Німеччину, яка, будучи "найбільшою економічною силою в Європі, протягом трьох десятиліть критично спостерігала за діями Кремля, але переважно залишалась байдужою". Водночас вони переконані, що на ФРН як "ключовій країні ЄС, НАТО" та західної спільноти цінностей лежить особлива відповідальність.

Так, запроваджені ЄС щодо Москви економічні санкції за анексію Криму були "м'якою і недостатньою відповіддю на дедалі агресивніший курс Кремля", і Німеччина зробила тут багато помилок, вважають експерти, які підписали листа. За їхніми словами, російсько-німецькі трубопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" "проклали шлях до вторгнення Росії в Україну" і "повністю усунули залишковий економічний вплив Києва на Москву". Подальша "не більше ніж словесна чи символічна реакція Берліна на "російські ревізіоністські авантюри" лише спонукає Кремль до "нових ескапад", підсумували автори звернення.

Провал переговорів з безпеки у Європі

Цього тижня високі представники Росії, США та НАТО обговорювали питання безпеки в Європі, зокрема, вимоги Москви щодо письмових гарантій від НАТО не включати до Альянсу нові країни, зокрема, й Україну. Сторонам не вдалося досягти будь-якого помітного прогресу. США та їхні союзники з Північноатлантичного альянсу заявили, що двері НАТО й надалі залишаться відчиненими для нових членів, а Росія не може мати права вето в цьому питанні.

Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні десятків тисяч військовослужбовців до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Читайте також: Українська криза та геополітичні амбіції ЄС