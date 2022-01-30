Німецький регулятор не очікує швидкої сертифікації "Північного потоку-2" навіть після реєстрації Gas for Europe

Швидкої сертифікації газопроводу "Північний потік-2" ("ПП-2") не слід очікувати, незважаючи на створення в Німеччині окремої компанії для управління ним, повідомило Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) у Бонні. В інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, уривки з якого видання наводить у неділю, 30 січня, голова відомства Йохен Гоманн (Jochen Homann) сказав, що, хоча компанія була успішно зареєстрована, "подальших кроки відсутні".

З огляду на майбутні перевірки, "можна швидко дійти висновку, що завершення (сертифікації "ПП-2" - Ред.) у першому півріччі навряд чи буде можливим", зазначив він.

Створення Gas for Europe

Швейцарський оператор газопроводу Nord Stream 2 AG повідомив 26 січня, що заснував у німецькому місті Шверіні дочірню фірму Gas for Europe GmbH (G4E). У заяві Nord Stream 2 йдеться, що це дочірнє підприємство "як незалежний оператор транспортної системи" володіє і управляє 54-кілометровою ділянкою газопроводу в територіальних водах Німеччини, а також його береговими об'єктами в Любміні.

Тепер BNetzA має відновити тимчасово зупинену 16 листопада 2021 юридичну процедуру. Рішення німецького регулятора буде представлене Європейській комісії у Брюсселі. Для підготовки свого висновку виконавчий орган ЄС має два місяці, але може додатково запросити ще два. Потім німецькому регулятору нададуть ще два місяці, щоб оголосити своє остаточне рішення. Якщо воно буде відрізнятися від рекомендації Єврокомісії, вона може подати на Німеччину до Європейського суду в Люксембурзі.

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Суперечки навколо "ПП-2"

Газопровід "ПП-2", будівництво якого завершили ще у вересні, є спірним проєктом, який викликає гарячі дискусії. Проти введення його в експлуатацію активно виступають Україна та низка країн Східної Європи, заявляючи, що він є інструментом політичного впливу Росії. США вважають, що "ПП-2" посилить залежність Європи від російського газу. Немає єдиної думки щодо цього проекту і в самій Німеччині. Навіть деякі політики правлячої у ФРН коаліції у складі соціал-демократів, "зелених" та лібералів вкрай скептично ставляться до "Північного потоку-2" і не відкидають відмови від нього, особливо у разі нової агресії Росії проти України.

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