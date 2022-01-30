Німецький регулятор не очікує швидкої сертифікації "Північного потоку-2" навіть після реєстрації Gas for Europe

Швидкої сертифікації газопроводу "Північний потік-2" ("ПП-2") не слід очікувати, незважаючи на створення в Німеччині окремої компанії для управління ним, повідомило Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) у Бонні. В інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, уривки з якого видання наводить у неділю, 30 січня, голова відомства Йохен Гоманн (Jochen Homann) сказав, що, хоча компанія була успішно зареєстрована, "подальших кроки відсутні".
З огляду на майбутні перевірки, "можна швидко дійти висновку, що завершення (сертифікації "ПП-2" - Ред.) у першому півріччі навряд чи буде можливим", зазначив він.
Створення Gas for Europe
Швейцарський оператор газопроводу Nord Stream 2 AG повідомив 26 січня, що заснував у німецькому місті Шверіні дочірню фірму Gas for Europe GmbH (G4E). У заяві Nord Stream 2 йдеться, що це дочірнє підприємство "як незалежний оператор транспортної системи" володіє і управляє 54-кілометровою ділянкою газопроводу в територіальних водах Німеччини, а також його береговими об'єктами в Любміні.
Тепер BNetzA має відновити тимчасово зупинену 16 листопада 2021 юридичну процедуру. Рішення німецького регулятора буде представлене Європейській комісії у Брюсселі. Для підготовки свого висновку виконавчий орган ЄС має два місяці, але може додатково запросити ще два. Потім німецькому регулятору нададуть ще два місяці, щоб оголосити своє остаточне рішення. Якщо воно буде відрізнятися від рекомендації Єврокомісії, вона може подати на Німеччину до Європейського суду в Люксембурзі.
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Суперечки навколо "ПП-2"
Газопровід "ПП-2", будівництво якого завершили ще у вересні, є спірним проєктом, який викликає гарячі дискусії. Проти введення його в експлуатацію активно виступають Україна та низка країн Східної Європи, заявляючи, що він є інструментом політичного впливу Росії. США вважають, що "ПП-2" посилить залежність Європи від російського газу. Немає єдиної думки щодо цього проекту і в самій Німеччині. Навіть деякі політики правлячої у ФРН коаліції у складі соціал-демократів, "зелених" та лібералів вкрай скептично ставляться до "Північного потоку-2" і не відкидають відмови від нього, особливо у разі нової агресії Росії проти України.
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"Північний потік-2" чекає на сертифікацію
Приймальний термінал "Північного потоку-2" в німецькому Любміні готовий з осені 2021 року. Проте "Газпрому" ще треба довести відповідність газопроводу антимонопольним законам ЄС, інакше не можна буде його експлуатувати. У ФРН та Євросоюзі на сертифікацію відводяться багато місяців. Ухвалення рішення стане для ринку газу подією року, але відбудеться воно не раніше, ніж у другій половині літа.
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Чи заповнить "Газпром" свої ПСГ?
Євросоюз увійшов у 2022 рік з мінімальними запасами газу й рекордними цінами на нього. Особливо низьким рівень закачування виявився в газосховищах російської держкомпанії "Газпром" у Німеччині, Австрії та Нідерландах. У найбільшому німецькому ПСГ Rehden (на фото) він упав восени нижче п'яти відсотків. Інтрига року полягає в тому, чи повториться торішня ситуація - і як до цього поставляться в ЄС.
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Німеччині потрібні нові газові електростанції
Доволі символічна для сьогоднішньої Німеччини картина: місто Гамм, на задньому плані - вугільна електростанція, що закрилась, на передньому - газова, яка працює. Уряд ФРН має намір терміново розгорнути по всій країні будівництво ТЕС на газі, щоб вони підстрахували відновлювальну енергетику в умовах відмови від атома й вугілля. Тож постачальники газу мають хороші перспективи на головному ринку ЄС.
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Норвегія збільшила видобуток і постачання
Норвегія забезпечує ФРН газом вже понад 40 років, і найбільше від стрибка цін на газ у Європі виграла норвезька держкомпанія Equinor. Вона максимально збільшила постачання на спотовий ринок ЄС. У тому числі з найбільшої в світі газової платформи Troll A. Видобуток і транспортну інфраструктуру на цьому гігантському нафтогазовому родовищі в Північному морі розширили й модернізували восени 2021 року.
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Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Танкери зі скрапленим газом взяли курс на Європу
Дорожнеча газу в Європі призвела до переорієнтації глобальних потоків скрапленого природного газу (СПГ). Для цілого ряду виробників, у тому числі американських, стало вигідніше постачати його до Європи, а не до Азії, де ціни довго були значно вищими. На знімку черговий танкер заходить до порту нідерландського Роттердама. Збільшення частки СПГ на ринку ЄС є одним з основних трендів 2022 року.
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Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Польща переходить на Baltic Pipe
До кінця 2022 року в Польщі закінчується довгостроковий контракт з "Газпромом", і вона не збирається його продовжувати, оскільки ті самі 10 мільярдів кубометрів на рік планує надалі отримувати по газогону Baltic Pipe. Він споруджується за підтримки ЄС для постачання через Данію газу з Норвегії. Найскладніша частина проєкту - прокладання труб дном Балтійського моря - завершилася в кінці 2021 року.
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Туреччина готується видобувати власний газ
Реджеп Таїп Ердоган побажав удачі буровому судну Fatih, і його геологорозвідувальні роботи у Чорному морі у 2020-му та 2021 роках увінчалися успіхом. Туреччина повідомила про виявлення великих родовищ газу, а її президент обіцяв розпочати їх експлуатацію вже у 2023 році. Наскільки реалістичні плани швидко знизити залежність від постачання з Росії та Азербайджану, стане зрозумілим упродовж року.
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Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Болгарія чекає на газ з Азербайджану
Через пандемію та комерційні прорахунки затягнувся проєкт ICGB: інтерконектор, що з'єднує Болгарію з Грецією та газопроводом TAP, хотіли ввести в дію ще до кінця 2020 року. Тепер у Софії сподіваються, що він запрацює на початку нового опалювального сезону, щоб можна було нарешті отримувати в повному обсязі законтрактований в Азербайджану газ і менше залежати від "Турецького потоку" "Газпрому".
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Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Доля EastMed під великим питанням
У січні 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю вирішили будувати підводний газопровід EastMed для постачання до ЄС газу з морських родовищ Східного Середземномор'я. У січні 2022 року США перестали підтримувати цей проєкт, та й у ЄС, де теж хочуть форсувати розвиток "зеленої" енергетики, засумнівалися в його доцільності. Подальша доля проєкту - ще одна газова інтрига року.
Автор: Андрій Гурков