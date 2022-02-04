Київ озвучив Німеччині позиції щодо бажаної зброї - ЗМІ

Українське посольство в ФРН офіційно звернулось до німецького уряду з проханням про постачання зброї. Видання Süddeutsche Zeitung у п'ятницю, 4 лютого, цитує лист, адресований МЗС Німеччини, в якому наводиться список необхідних озброєнь. Київ просить Берлін "якнайшвидше обробити цей запит" з огляду на "винятково напружену безпекову і політичну ситуацію та загрозу російської агресії".

За даними SZ, у листі посольство запитує зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, переносні ЗРК, антидронову зброю, мікрохвильові системи знищення, електронні системи стеження, а також прибори нічного бачення, камери спостереження та боєприпаси. Ідеться про "системи озброєнь захисної дії", цитує видання лист.

Раніше повідомлялось, що 19 січня Україна зверталась з проханням про надання озброєння Україна до міністерства оборони ФРН. Тоді посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв про потребу у 100 тисяч шоломах та бронежилетах для добровольців, а також військових кораблях та зенітних комплексах. Берлін тоді передав Києву 5,3 мільйона євро на польовий госпіталь та п'ять тисяч шоломів.

Більшість німців проти постачання зброї Україні

Уряд в Берліні відмовляється надавати Україні зброю і робить ставку на дипломатію і перемовини. Чергове опитування свідчить про те, що більшість жителів Німеччини підтримують стриманість уряду у конфлікті довколо України. За даними представлених 4 лютого результатів опитування громадської думки Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD, майже три чверті респондентів (71 відсоток) не вважають правильним кроком можливі поставки Берліном озброєнь Києву. Особливо багато противників такого заходу серед виборців Лівої партії (86 відсотків).

Лише кожен п'ятий (20 відсотків) згоден із можливістю постачання, причому набагато частіше схвалюють цю можливість у західних землях (22 відсотки), ніж у східних (14 відсотків).

Позиції російських військових довкола України

Жителі Німеччини - про нові санкції щодо Росії

Набагато більшу підтримку має можливість запровадження нових економічних санкцій проти Росії. З такою реакцією Берліна згодні 43 відсотки учасників опитування. Проте майже стільки ж респондентів (44 відсотки) вважають ці заходи помилковими.

Водночас половина німців (51 відсоток) вважають, що НАТО слід надати пропозиції щодо "гарантій безпеки" Росії. Лише чверть опитаних (28%) виступають проти такого кроку Північноатлантичного альянсу.

Багато жителів ФРН стурбовані впливом геополітичної кризи на енергетичну безпеку Німеччини. Так, половину респондентів (49 відсотків), особливо домогосподарства з щомісячним доходом нижче 1500 євро, хвилює загроза перебоїв у постачанні газу. Проте майже така сама кількість опитаних (47 відсотків) не відчувають занепокоєння з цього приводу.